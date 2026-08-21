Ειδικότερα, η γνωστή δημοσιογράφος κοινοποίησε ένα κολάζ φωτογραφιών του Κώστα Χαρδαβέλλα από τη στιγμή που χορεύει τηλεοπτικά ένα ζεϊμπέκικο, με την ίδια να εκμυστηρεύεται ότι από την μέρα θανάτου του Κώστα Χαρδαβέλλα, δέχεται στο email τις στιγμιότυπα με τον σύζυγό της.

Η ίδια σημείωσε χαρακτηριστικά: «Είκοσι μήνες (και τρεις μέρες), αποφεύγω να “καθαρίσω” το email μου, γιατί ξέρω πως είναι πλημμυρισμένο από τέτοιες φωτογραφίες με τις οποίες φοβάμαι να “αναμετρηθώ”. Σήμερα που η ηλεκτρονική μνήμη γέμισε, ξεκίνησα απρόθυμα να το κάνω. Και δυο ώρες τώρα νιώθω σαν να κέρδισα το λαχείο με τόσους “θησαυρούς”… Τελικά το να τολμάς αυτό που φοβάσαι, μπορεί να είναι και λυτρωτικό».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μαρία Παναγοπούλου (@mariapanagopoulou_)

govastiletto.gr – Μαρία Παναγοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Κώστα Χαρδαβέλλα – 7 μήνες από τον θάνατό του