Στο επίκεντρο συζητήσεων βρέθηκε για ακόμη μία φορά η Ιωάννα Τούνη, με αφορμή τη νέα συλλογή ρούχων της επιχείρησής της.

Η influencer και επιχειρηματίας παρουσίασε μέσα από τα social media τις νέες γούνες του brand της, ωστόσο η τιμή ενός συγκεκριμένου σχεδίου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο TikTok.

Το συγκεκριμένο κομμάτι κοστίζει 250 ευρώ, ποσό που αρκετοί χρήστες θεώρησαν υπερβολικό, κυρίως επειδή πρόκειται για γούνα από συνθετικό υλικό.

Τις τελευταίες μέρες η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στο Παρίσι για τις ανάγκες της φωτογράφισης της νέας συλλογής της εταιρείας της και οι νέες γούνες έκαναν αμέσως αίσθηση στο κοινό που την παρακολουθεί. Μέχρι να δουν την τιμή…

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη B U B B L E G U N ® (@bubblegun_world)

Τα αιχμηρά σχόλια για την τιμή της γούνας

Κάτω από τη σχετική ανάρτηση συγκεντρώθηκαν πολλά σχόλια, με ορισμένους διαδικτυακούς χρήστες να εκφράζουν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους για την τιμή του προϊόντος.

«250€ για 100% polyester», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε με ειρωνική διάθεση: «Ξεπεσμόςςςςςς».

Ανάλογες ήταν και οι αντιδράσεις άλλων ακολούθων. «250€???», αναρωτήθηκε κάποιος, ενώ ένα ακόμη σχόλιο ανέφερε: «250; Το επόμενο κουμπί της birkin από μένα».

Ορισμένοι συνέκριναν, μάλιστα, την τιμή της νέας δημιουργίας με εκείνη που μπορεί να βρει κανείς σε καταστήματα second hand, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν διαθέσιμες, ακόμη και αληθινές γούνες σε χαμηλότερο κόστος.

Δεν έλειψαν, επίσης, τα πιο καυστικά σχόλια για την εμφάνιση και το υλικό του ρούχου, με μία γυναίκα να γράφει: «250 ευρώ για να με κάνει να φαίνομαι 250 κιλά, ευχαριστώ δεν θα πάρω!».

Μερικά από τα σχόλια:

Η τοποθέτηση follower και η απάντηση της Ιωάννας Τούνη

Ανάμεσα στις επικριτικές αντιδράσεις υπήρξε και ένα σχόλιο που είχε διαφορετική προσέγγιση. Μία ακόλουθος της Ιωάννας Τούνη αναγνώρισε ότι η παραγωγή ρούχων στην Ελλάδα μπορεί να συνεπάγεται αυξημένο κόστος, ωστόσο εξήγησε πως η συγκεκριμένη τιμή είναι απαγορευτική για την ίδια.

«Καταλαβαίνω ότι η παραγωγή στην Ελλάδα είναι πιο ακριβή και καλά κάνεις και στηρίζεις την οικονομία μας. Ωστόσο θα πω είναι λίγο απλησίαστη για μένα, παρ’ όλα αυτά εύχομαι να πάει τέλεια», ανέφερε στο σχόλιό της.

Η επιχειρηματίας δεν άφησε αναπάντητη την τοποθέτηση και επέλεξε να απαντήσει προσωπικά, δείχνοντας κατανόηση για όσους δεν μπορούν να διαθέσουν 250 ευρώ για ένα ρούχο.

«Και είναι σεβαστό και το καταλαβαίνω απόλυτα! Έχουμε και γούνες στη μισή τιμή! Ωστόσο το συγκεκριμένο ύφασμα ήταν πολύ ακριβό και αυτή ήταν η κοστολόγηση», έγραψε η Ιωάννα Τούνη.

Με αυτόν τον τρόπο, εξήγησε πως η τιμή του συγκεκριμένου σχεδίου συνδέεται με το κόστος του υφάσματος, ενώ παράλληλα υπενθύμισε ότι στη συλλογή υπάρχουν και πιο οικονομικές επιλογές.

Οι ακριβές αγορές και τα unboxing στα social

Η Ιωάννα Τούνη συχνά μοιράζεται τις αγορές της με τους followers της και φυσικά, τα βίντεό της γίνονται αμέσως viral.

Το νέο της απόκτημα είναι η Saint Laurent Icare Maxi Tote, μια ιδιαίτερα ξεχωριστή εκδοχή της γνωστής τσάντας, κατασκευασμένη από γνήσιο δέρμα πύθωνα στην απόχρωση Deep Hickory.

Η συγκεκριμένη επιλογή ανήκει στις πιο exclusive δημιουργίες του οίκου, γεγονός που αποτυπώνεται και στην τιμή της. Ενώ η κλασική δερμάτινη εκδοχή της Icare Tote κοστίζει περίπου 4.000 με 4.500 ευρώ, η σπάνια έκδοση από δέρμα εξωτικού πύθωνα εκτιμάται ότι φτάνει από 9.000 έως και 11.000 ευρώ, ανάλογα με την αγορά.

«Τελικά στο Παρίσι έχω επιχείρηση για να βγάλω λεφτά ή να μείνω απολύτως άφραγκη; Δεν έχω διαλευκάνει ακόμα αυτό το ερώτημα», σχολιάζει χιουμοριστικά στο βίντεό της.

Φυσικά, τα σχόλια ποικίλουν, καθώς πολλοί επικρίνουν την influencer για επίδειξη πλούτου, ενώ άλλοι ενθουσιάζονται με τις αγορές της. Το μόνο σίγουρο, είναι ότι η Ιωάννα Τούνη ξέρει να γίνεται viral με κάθε της ανάρτηση.