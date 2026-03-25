Η 25η Μαρτίου του 2026 γιορτάστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα, καθώς συνέπεσε με τη συμπλήρωση 205 ετών από την Επανάσταση του 1821. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν από γαλανόλευκες εικόνες και εορταστικά μηνύματα.

Ανάμεσα στις αναρτήσεις που ξεχώρισαν, ο Νίκος Κοκλώνης επέλεξε μια εικόνα με έντονο ιστορικό συμβολισμό, συνοδεύοντάς τη με τη φράση: «Χρόνια Πολλά Ελλάδα!».

Η Μαρέβα Μητσοτάκη έγραψε: «25η Μαρτίου. Η μεγάλη διπλή γιορτή των Ελλήνων. Χρόνια Πολλά Ελλάδα. Χρόνια Πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Greek Independence Day».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mareva Grabowski-Mitsotaki (@marevagrabowskimitsotaki)

Ιδιαίτερο τόνο έδωσε η Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία έγραψε: «25η Μαρτίου. Μια ημέρα που δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά αναπνέει μέσα στο παρόν μας. Ή μάλλον μας δίνει το δικαίωμα να αναπνέουμε εμείς ελεύθεροι στο παρόν μας. Σε έναν κόσμο που ξαναμαθαίνει τον ήχο του πολέμου, που η ειρήνη τρέμει και η ασφάλεια μοιάζει εύθραυστη, θυμόμαστε… Θυμόμαστε πως κάποτε, μέσα σε πιο βαθύ σκοτάδι, γεννήθηκε το φως.

Άνθρωποι απλοί, με καρδιές ασύλληπτα γενναίες, στάθηκαν απέναντι στο αδύνατο και το τόλμησαν.

Όχι γιατί δεν φοβήθηκαν, αλλά γιατί πίστεψαν πως η ελευθερία αξίζει περισσότερο από τον φόβο.

Η Επανάσταση του 1821 δεν ήταν μόνο ένας αγώνας εθνικός. Ήταν μια πράξη πίστης στην ελευθερία, στην αξιοπρέπεια, στο δικαίωμα ενός λαού να ορίζει τη μοίρα του. Σήμερα, αυτό το μήνυμα παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ. Η ειρήνη δεν είναι δεδομένη. Η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητη. Η ελευθερία απαιτεί διαρκή εγρήγορση, ενότητα και ευθύνη.

Και δεν είναι τυχαίο πως αυτή η ημέρα συναντά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου — το μήνυμα της ελπίδας, της πίστης και της νέας αρχής, που φωτίζει κάθε αγώνα για ελευθερία. Οφείλουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε εκείνους που αγωνίστηκαν για να υπάρχουμε σήμερα ελεύθεροι.

Αλλά το μεγαλύτερο «ευχαριστώ» είναι να σταθούμε αντάξιοι τους. Μπορούμε άραγε;… Σήμερα, τους ακούμε ακόμα. Σαν ψίθυρο μέσα στον χρόνο να μας λένε: «Μην ξεχνάς. Η ελευθερία και η αξιοπρέπεια θέλουν δουλειά και πίστη.» Και μέσα σε αυτή τη σιωπηλή συνομιλία, αυτό το βαθύ «ευχαριστώ» σήμερα υψώνεται μαζί με τη γαλανόλευκη. Για όσα θυσίασαν. Για όσα μας χάρισαν. Για το φως που άναψαν και δεν έσβησε ποτέ. Ας κρατήσουμε αυτό το φως ζωντανό. Μέσα μας. Γύρω μας. Παντού. Χρόνια πολλά Ελλάδα. Χρόνια πολλά Βαγγέλη και Ευαγγελία!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΒΙΚΥ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (@vikyhatzivasiliou)

H Μάρα Ζαχαρέα ανάρτησε φωτογραφία της με φόντο την ελληνική σημαία και το μήνυμα: «Χρόνια πολλά Ελλάδα μας», ενώ η Ελένη Χατζίδου έγραψε: «Χρόνια πολλά! Ζήτω το Έθνος!».

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από μια πιο προσωπική ανάρτηση, μοιράστηκε σκέψεις και αναμνήσεις, σημειώνοντας: «Ζήτω η εθνική μας γιορτή της 25ης Μαρτίου 1821..Τιμάμε αυτούς που αγωνίστηκαν κι έδωσαν την ζωή τους για να γίνουμε μια ελεύθερη αναγεννηθεί χώρα… Από τα παιδικά χρόνια ως τώρα βροντοφωνάζουμε “Ψηλά την σημαία, ψηλά την καρδιά” για ελευθερία, δημοκρατία, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και με υπερηφάνεια από τότε που έλεγα τα ποιήματα στο Δημοτικό της Ραλλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ως τώρα στην γιορτή του ΤΑΣΗ στο Ηρώδειο που ερμήνευσα το “Ευζωνακι γοργό” φοράω την στολή του τσολιά μας».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ντόρα Μπακογιάννη (@dbakoyannis)

