Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ολοκληρώθηκε σήμερα η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940, τιμώντας το ιστορικό «ΟΧΙ» στον ιταλικό φασισμό.

Στην παρέλαση συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες από τα σχολεία της Αθήνας, πρόσκοποι, οδηγοί και Άτομα με Αναπηρία, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα για να παρακολουθήσει τη μαθητική παρέλαση και να αποτίσει φόρο τιμής στους αγώνες των Ελλήνων για την πατρίδα. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Το πρωί έγινε η έπαρση της ελληνικής σημαίας συνοδεία του Εθνικού Ύμνου, υπενθυμίζοντας τις θυσίες και τους αγώνες των προγόνων μας. Ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης, σύμβολο του Ελληνισμού, συνδέεται με όλες τις σημαντικές στιγμές της ιστορίας της χώρας.

Φωτογραφίες από την παρέλαση αποτυπώνουν τη σεμνότητα και τον ενθουσιασμό της εορταστικής ατμόσφαιρας στην καρδιά της Αθήνας.

Πηγή φωτογραφιών: NDP Photo Agency / Govastiletto.gr