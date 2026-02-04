Αφήνοντας πίσω τον οριστικό χωρισμό από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, η Ιωάννα Τούνη είναι ευτυχισμένη κι ερωτευμένη στο πλευρό του επιχειρηματία, Δημήτρη Σπυριδωνίδη ή αλλιώς Robbie όπως τον φωνάζουν οι φίλοι του.

Η γνωστή Influencer και επιχειρηματίας μάλιστα αποκάλυψε χθες μέσω των social media ότι έχουν την πρώτη επέτειό τους.

Όπως θα δείτε ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης της χάρισε μια ανθοδέσμη με 365 κόκκινα τριαντάφυλλα – ένα για κάθε ημέρα που είναι μαζί.

«1 year, 364 τριαντάφυλλα. Και κάπως έτσι μοιάζει η ζωή με το σωστό άτομο… Spoiled? Maybe» γράφει η Ιωάννα Τούνη στην τρυφερή ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανήμερα της επετείου της με τον σύντροφό της.

Η Ιωάννα Τούνη και ο επιχειρηματίας Δημήτρης Σπυριδωνίδης έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση το φθινόπωρο του 2025 στην Μύκονο, όπου η influencer βάφτισε την κόρη στενής της φίλης.

Οι δυο τους είναι ζευγάρι έναν χρόνο ακριβώς, ωστόσο έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους στη σχέση τους. Η ίδια η Ιωάννα Τούνη είχε εξομολογηθεί μάλιστα ότι ο Robbie ήταν ο εφηβικός έρωτάς της.

«Είναι ένας άνθρωπος που είναι εφηβικός έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10+ χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πολύ καλά, ξέρει την μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του, ξέρει εμένα, την Ιωάννα πριν γίνω διάσημη πλούσια ή ό,τι σκ..τα έχω γίνει και μου αρέσει πάρα πολύ να περιτριγυρίζομαι από ανθρώπους που βλέπουν μόνο Ιωάννα και όχι jtouni και ό,τι αυτό συνεπάγεται» είχε εξομολογηθεί.

