Η Ζέτα Θεοδωροπούλου έδωσε πρόσφατα μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο νέο της επαγγελματικό βήμα αλλά και το διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό της, Παναγιώτη Ταχτσίδη.

«Το διαζύγιο ήταν αυτό που στην ουσία μου στοίχισε γιατί εγώ δεν… δεν ήθελα να χωρίσω, δεν ήταν δική μου επιλογή. Δεν έχω συναισθήματα γι’ αυτό τον άνθρωπο, θέλω να είναι καλά γιατί είναι πατέρας των παιδιών μου αλλά μέχρι εκεί. Σίγουρα η ζωή δεν σταματάει εδώ, έχω επικεντρωθεί στα παιδιά μου και την δουλειά μου. Δεν αναιρώ, ούτε επιβεβαιώνω κάτι. Εγώ δεν έχω ευθύνη για το πώς φέρεται ή συμπεριφέρεται ο πρώην άντρας μου, είτε σαν άντρας, είτε σαν πατέρας, ο κάθε ένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του» δήλωσε για τον πρώην σύζυγό της.

Η ίδια δημιούργησε το δικό της άρωμα, με όνομα «Divorce», το οποίο πλέον μπορεί να το προμηθευτεί ο καθένας, μετά από πολλούς μήνες που το ετοίμαζε.

Αυτή τη φορά, ο φωτογραφικός μας φακός εντόπισε τη Ζέτα Θεοδωροπούλου στα γενέθλιά της, όπου διασκέδασε παρέα με καλούς φίλους.

Η ίδια επέλεξε για τη σημαντική αυτή μέρα, το μαγαζί όπου εμφανίζεται ο Νίκος Απέργης. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της βραδιάς, τραγούδησε μαζί με τον καλλιτέχνη, ενώ όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, η ίδια διασκέδασε με τη ψυχή της και απόλαυσε τα γενέθλιά της.

Με ένα εντυπωσιακό μάξι φόρεμα γεμάτο στρας, τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της.

Πηγή φωτογραφιών: NDP Photo Agency