Στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και τη δημοσιογράφο Μαρία Κοκολάκη μίλησε η Νικολέτα Βλαβιανού, αναφερόμενη, μεταξύ άλλων, στη δικαστική υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο του ελληνικού #MeToo.

Η ηθοποιός τόνισε πως ο συνάδελφός της έχει ήδη τιμωρηθεί, σημειώνοντας ωστόσο ότι η συμπεριφορά για την οποία κατηγορήθηκε δεν αφορούσε σεξουαλικά ζητήματα, αλλά κυρίως περιστατικά έντονου bullying και κακοποιητικών συμπεριφορών στον εργασιακό χώρο.

Όπως δήλωσε, δεν περίμενε ότι οι εξελίξεις θα έρθουν τόσο γρήγορα: «Πίστευα ότι όλο αυτό θα συμβεί πολύ αργότερα. Μάλιστα, υπήρχε σκέψη να γράψουμε ένα βιβλίο, όμως τα γεγονότα μας πρόλαβαν. Τα πράγματα βγήκαν στην επιφάνεια πριν προλάβει να γίνει οτιδήποτε, οπότε το βιβλίο πλέον δεν έχει λόγο ύπαρξης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η Νικολέτα Βλαβιανού ξεκαθάρισε ότι όσα συνέβησαν δεν είχαν καμία διάθεση εκδίκησης: «Πολλοί το εξέλαβαν ως εκδικητικότητα από την πλευρά των γυναικών, όμως δεν ήταν αυτό. Απλώς ήρθε η στιγμή που υπήρχαν ανοιχτά αυτιά. Και παλιότερα είχαν ειπωθεί πράγματα, απλώς τότε δεν άκουγε κανείς».

