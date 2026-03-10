Η Modern Cinderella βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και μίλησε για διάφορα θέματα που αφορούν την προσωπική της ζωή, την τηλεόραση και τη δραστηριότητά της στα social media.

Στην κουβέντα τους, η influencer εξήγησε, γιατί θα ήθελε να παρουσιάσει μια εκπομπή μαζί με τον Λιάγκα, τονίζοντας πως η κοινή τους δυναμική προέρχεται από το γεγονός ότι έχουν αρκετούς επικριτές: «Έχουμε ένα κοινό. Μας μισεί πάρα πολύς κόσμος και συνέχεια μας γράφουν κακίες κι αρνητικά πράγματα, αλλά έχουμε τον θρόνο μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε με χιούμορ πως η αρνητική κριτική προέρχεται κυρίως από τα social media και όχι από την πραγματική ζωή: «Δεν μας μισεί πολύ κόσμος, αλλά πολύς κόσμος στα social media. Θες να πάμε να περπατήσουμε έξω στη λαϊκή αγορά; Το τι συμβαίνει στα social δεν είναι η πραγματική ζωή».

Η συζήτηση ανέδειξε την αίσθηση αυτοπεποίθησης και ανεξαρτησίας που διακατέχει την Modern Cinderella, η οποία φαίνεται να έχει μάθει να χειρίζεται τόσο την αγάπη, όσο και την αρνητική κριτική που συνοδεύει τη δημόσια εικόνα της.

Μέσα από τα social media, η influencer έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα πιστό κοινό, ενώ παραμένει ανοιχτή σε νέες συνεργασίες και τηλεοπτικές προκλήσεις.

Govastiletto.gr – Modern Cinderella: Η νέα «Στικούδη» του J2US – Η θυελλώδης σχέση με τον ράπερ Ricta και τα αστρονομικά κέρδη από τα social media