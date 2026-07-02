Την Ελλάδα επέλεξε για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Μαντούκα Οκόγι, με τον Νιγηριανό τερματοφύλακα να βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στην Αθήνα.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής γνωστοποίησε την άφιξή του μέσα από ένα Instagram Story που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς του φίλους ότι απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης στη χώρα μας.

Ο Οκόγι έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια της παρουσίας του με την εθνική Νιγηρίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς, πέρα από τις εμφανίσεις του κάτω από τα δοκάρια, συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εξωτερική του εμφάνιση.

Με τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις να έχουν ολοκληρωθεί και τη Νιγηρία να μην καταφέρνει να συνεχίσει την πορεία της στη διοργάνωση, ο νεαρός τερματοφύλακας βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα διάλειμμα, επιλέγοντας την Ελλάδα ως έναν από τους προορισμούς των διακοπών του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maduka Okoye (@madukaokoye)

Ο Μαντούκα Οκόγι γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου 1999 στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Με Νιγηριανό πατέρα και Γερμανίδα μητέρα, είχε τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε περισσότερες από μία εθνικές ομάδες, ωστόσο επέλεξε να φορέσει τη φανέλα της Νιγηρίας, τιμώντας την καταγωγή του από την πλευρά του πατέρα του.

Ο 25χρονος τερματοφύλακας διαθέτει ύψος περίπου 1,98 μέτρα και ξεχωρίζει για τα εντυπωσιακά αντανακλαστικά του, την άνεση στο παιχνίδι με τα πόδια και την παρουσία του κάτω από τα δοκάρια.

Σε συλλογικό επίπεδο έχει αγωνιστεί σε αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες, μεταξύ των οποίων η Φορτούνα Ντίσελντορφ, η Σπάρτα Ρότερνταμ, η Γουότφορντ και η Ουντινέζε, χτίζοντας σταδιακά την καριέρα του στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Η πρώτη του συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Νιγηρίας ήρθε το 2019 και από τότε αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές για τη θέση του τερματοφύλακα στους «Super Eagles», εκπροσωπώντας τη χώρα του σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.