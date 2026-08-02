Μια ξεχωριστή έκπληξη περίμενε όσους βρέθηκαν το βράδυ της 30ής Ιουλίου σε γνωστό εστιατόριο της Κεφαλονιάς, όπου διασκέδαζαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Καλομοίρα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής πήρε αυθόρμητα το μικρόφωνο και ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δημιουργώντας γιορτινή ατμόσφαιρα.

Οι θαμώνες δεν άργησαν να συμμετάσχουν, τραγουδώντας μαζί του και απαθανατίζοντας τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Λίγο αργότερα, τη σκηνή ανέλαβε η Καλομοίρα, η οποία ερμήνευσε το «Secret Combination», το τραγούδι με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision το 2008, ξεσηκώνοντας το κοινό που βρισκόταν στο μαγαζί.

Τα στιγμιότυπα από τη βραδιά κατέγραψε η Σίλια Κριθαριώτη, η οποία δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας μια γεύση από το κλίμα κεφιού που επικράτησε.

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