Με τον δικό του, σαρκαστικό τρόπο επέλεξε ο 50 Cent να ευχηθεί στον Diddy για τα 57α γενέθλιά του.

Ο ράπερ δημοσίευσε στα social media μια εικόνα που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη και απεικονίζει τον μουσικό παραγωγό με γκρίζα μαλλιά, συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα σχόλιο γεμάτο ειρωνεία.

Ο Diddy, ο οποίος αυτή την περίοδο εκτίει την ποινή του στην ομοσπονδιακή φυλακή FCI Allenwood στην Πενσιλβάνια, δέχτηκε την «ευχή» του 50 Cent την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

Οι δύο καλλιτέχνες έχουν εδώ και χρόνια μια έντονη αντιπαράθεση, γεγονός που δίνει διαφορετικό τόνο στη συγκεκριμένη ανάρτηση.

«Χρόνια πολλά για τα 57α γενέθλιά σου, Diddy. Σου εύχομαι πολλά ακόμη χρόνια… LOL», έγραψε ο 50 Cent, προσθέτοντας το τραγούδι «Happy Birthday» του Stevie Wonder ως μουσική υπόκρουση.

Η νέα ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy

Η ανάρτηση έγινε λίγες ημέρες μετά τη γνωστοποίηση ότι η ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy άλλαξε για ακόμη μία φορά, έπειτα από τη μεταφορά του σε διαφορετικό ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κατάστημα.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που αναφέρονται, ο μουσικός παραγωγός αναμένεται πλέον να αποφυλακιστεί στις 6 Φεβρουαρίου 2028.

Η πολυετής κόντρα του 50 Cent με τον Diddy

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον 50 Cent και τον Sean «Diddy» Combs κρατά εδώ και πολλά χρόνια, με τις σχέσεις τους να έχουν επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο μετά την κυκλοφορία του diss track «The Bomb» το 2006.

Τότε, ο 50 Cent είχε διατυπώσει ισχυρισμούς για πιθανή εμπλοκή του Diddy στη δολοφονία του ράπερ The Notorious B.I.G., ο οποίος σκοτώθηκε το 1997. Η μακροχρόνια αυτή κόντρα συνεχίζει να τροφοδοτεί δημόσιες αιχμές και σχόλια από την πλευρά του 50 Cent.

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