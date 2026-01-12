Ένα πάρτι προδιαγραφών εξωτερικού διοργάνωσε ο δισεκατομμυριούχος Ανδρέας Παναγιώτου στην έπαυλή του στα νότια προάστια, γιορτάζοντας τα 60α του γενέθλια. Με θέμα το ανατρεπτικό “60 Shades” (εμπνευσμένο από το “50 Shades of Grey”), ο ισχυρός άνδρας του real estate και των ξενοδοχείων υποδέχτηκε την ελίτ της Αθήνας. Στο πλευρό του, η Αλεξάνδρα Λοΐζου παρέδωσε μαθήματα κομψότητας, ενώ η Νατάσα Θεοδωρίδου απογείωσε το κέφι, μετατρέποντας το σπίτι σε ένα παραμυθένιο stage για τους εκλεκτούς καλεσμένους.

Η διασκέδαση χτύπησε “κόκκινο” με τη Νατάσα Θεοδωρίδου on stage, η οποία δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα για τους καλεσμένους του ζευγαριού. Μέσα από τα προφίλ του Χάρη Σιανίδη και του Γιώργου Ντάβλα στο Instagram, πήραμε μια γεύση από το υπερπολυτελές πάρτι, με τους δύο pr managers να μοιράζονται αποκλειστικά βίντεο και φωτογραφίες από τη βραδιά.

Ακόμη, μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με τη σύζυγό του, Ευγενία Μανωλίδου και ο θεατρικός παραγωγός, Πάνος Κατσαρίδης.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ο οποίος διατηρεί περίπου 33 ξενοδοχεία, έκλεισε τα 60 του χρόνια και το πάρτι είχε θέμα το «50 Shades of Grey» με τη τούρτα να γράφει «60 Shades» λόγω της ηλικίας του.

Λίγα λόγια για τον Ανδρέα Παναγιώτου

Ο Ανδρέας Παναγιώτου είναι Βρετανός επιχειρηματίας ακινήτων με καταγωγή από την Κύπρο. Ξεκίνησε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες από πολύ χαμηλά, εργαζόμενος αρχικά με την οικογένειά του και επενδύοντας σε κατοικίες στο Λονδίνο.

Ιδρυτής της Ability Group, μιας εταιρείας επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, έφτιαξε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές ιδιοκτησίες κατοικιών στη Βρετανία, φθάνοντας να κατέχει χιλιάδες σπίτια και πολυκατοικίες στις δεκαετίες του 1990 και 2000.

Στο peak της καριέρας του είχε portfolio με περίπου 7.000 ακίνητα και εκτιμήσεις της περιουσίας του έφταναν σε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες – σε μερικές δημοσιεύσεις αναφέρεται ότι η αξία των περιουσιακών του στοιχείων πλησίασε τουλάχιστον 1 δισ. £ πριν από την οικονομική κρίση του 2008.

