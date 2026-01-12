Η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση των 28 τραγουδιών που διεκδικούν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει.

Οι πρώτες μεταδόσεις των κομματιών θα γίνουν το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, μέσα από την εκπομπή «EurovisionGR» της ΕΡΤ1, με τους Κέλλυ Βρανάκη και Θάνο Παπαχάμο στο τιμόνι.

Κάθε τραγούδι θα συνοδεύεται από οπτικοποιήσεις που θα αναδεικνύουν το ύφος της σύνθεσης και την προσωπικότητα των ερμηνευτών.

Στον Α’ Ημιτελικό, που θα μεταδοθεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, θα παρουσιαστούν τα εξής 14 τραγούδια:

«The other side» – Alexandra Sieti

«Drop It» – THE Astrolabe

«Aphrodite» – Desi G

«Ferto» – Ακύλας

«Parea» – Evangelia

«2nd Chance» – Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away» – Niya

«Χάνομαι» – Marseaux

«Άλμα» – Rosanna Mailan

«Europa» – STEFI

«The Songwriter» – Revery

«Chaos» – Dinamiss

«YOU & I» – STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια» – Spheyiaa

Στον Β’ Ημιτελικό, που θα μεταδοθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, θα παρουσιαστούν τα υπόλοιπα 14 τραγούδια:

«AGAPI» – RIKKI

«Back in the game» – GARVIN

«Labyrinth» – Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» – Μαρίκα

«mad about it» – D3lta

«Αστείο» – ZAF

«No More Drama» – ΚΙΑΝΝΑ

«You Are The Fire» – Stella Kay

«Anatello» – TIANORA

«Whatcha Doin To Me» – Victoria Anastasia

«Set Everything On Fire» – BASILICA

«Dark Side of the Moon» – good job Nicky

«Bulletproof» – KOZA MOSTRA

«SABOTAGE!» – leroybroughtflowers

Αξίζει να σημειωθεί πως κάθε παρουσίαση έχει στόχο να αναδείξει όχι μόνο τη μουσική, αλλά και το χαρακτήρα των καλλιτεχνών, προσφέροντας στους τηλεθεατές μια πλήρη εικόνα για τις συμμετοχές που θα διεκδικήσουν μία θέση στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026.