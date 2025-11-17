Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Γιάννης Ζουγανέλης φιλοξενήθηκε στο πλατό της εκπομπής «Τζενερέισον ΣΚ» την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 και παραχώρησε μια συνέντευξη με συναισθηματική φόρτιση.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, μιλώντας για την πρόσφατη απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, αποκάλυψε ένα περιστατικό που τον είχε σοκάρει βαθιά στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, περιέγραψε πώς δέχτηκε ένα κακόβουλο και ειρωνικό σχόλιο από χρήστη των social media, ο οποίος έγραψε: «Α ρε Ζούγα, τα κατάφερες, τους πέθανες όλους», υπονοώντας κυνικά ότι «επιβιώνει» ενώ συνάδελφοί του φεύγουν από τη ζωή.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης εξέφρασε την πικρία του και το σοκ που ένιωσε με την απανθρωπιά και την ειρωνεία ορισμένων ανθρώπων απέναντι σε στιγμές πένθους και απώλειας.

«Θα μου επιτρέψεις να ανοίξω μια μεγάλη παρένθεση και να μοιραστώ κάτι που με σόκαρε. Έχω υποστεί πολλές απώλειες συνεργατών όπως ο Σάκης Μπουλάς, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ο Νίκος Παπάζογλου, ο Μανώλης Ρασούλης, ο Διονύσης Σαββόπουλος. Συμμετείχα κάποτε σε μια εκπομπή που έκανε το BBC αφιερωμένη στον Σαββόπουλο που τον αποκαλούσαν έναν από τους σημαντικότερους ποιητές της γενιάς του ’60. Τι με σόκαρε;

Στο διαδίκτυο υπήρχε μια εικόνα από τη συνεργασία με τον Σαββόπουλο που ήμουν στη φωτογραφία εγώ, ο Σάκης, ο Λαυρέντης και ο Σαββόπουλος. Από κάτω έγραφαν, με ειρωνικό τρόπο, “α ρε Ζούγα, τα κατάφερες, τους πέθανες όλους”. Αυτό εμένα με σοκάρει. Με σοκάρει αυτή η αυθαιρεσία που συμβαίνει τώρα και το να επικοινωνείς το κακό με αυτόν τον τρόπο», αποκάλυψε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Ζουγανέλης.

