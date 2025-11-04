Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο A$AP Rocky και η Rihanna πρόσθεσαν ακόμη μια διάκριση στη συλλογή τους, καθώς ο ράπερ τιμήθηκε με το βραβείο Fashion Icon από το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA).

Γνωστός για το τολμηρό και επιδραστικό του στιλ, ο A$AP Rocky εντάχθηκε στη λίστα των βραβευμένων, στην οποία φιγουράρει και η σύντροφός του, η οποία είχε λάβει την ίδια τιμητική διάκριση το 2014.

Κατά την απονομή, η διευθύντρια περιεχομένου της Condé Nast, Anna Wintour, τον καλωσόρισε θερμά στην οικογένεια του CFDA: «Είναι μαζί μας απόψε, δύο μήνες μετά τη γέννηση του τρίτου του παιδιού».

«Βλέποντας τον A$AP Rocky να είναι ένας αφοσιωμένος πατέρας, γίνεται σαφές πόσο σημαντική είναι για αυτόν η οικογένεια και τώρα τον καλωσορίζουμε όλοι στη δική μας», συμπλήρωσε.

Με τη βράβευση αυτή, ο A$AP Rocky επιβεβαιώνει όχι μόνο την επιρροή του στον χώρο της μουσικής και της μόδας, αλλά και την ικανότητά του να συνδυάζει στιλ, καριέρα και οικογένεια με επιτυχία.