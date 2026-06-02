Η Αθήνα προστίθεται επίσημα στους σταθμούς της νέας παγκόσμιας περιοδείας του A$AP Rocky, με τον δημοφιλή ράπερ να ετοιμάζει εμφάνιση στην ελληνική πρωτεύουσα, το φθινόπωρο του 2026.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιοδείας «Don’t Be Dumb World Tour», ο καλλιτέχνης θα εμφανιστεί στο Telekom Center Athens την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, κλείνοντας μάλιστα την ευρωπαϊκή του διαδρομή με αυτό το live.

Η περιοδεία συνοδεύει την επιστροφή του στη δισκογραφία με νέο άλμπουμ, μετά από οκτώ χρόνια χωρίς ολοκληρωμένη κυκλοφορία, σηματοδοτώντας μια σημαντική καλλιτεχνική επανεκκίνηση.

Το tour ξεκίνησε στις 27 Μαΐου στο Σικάγο και ήδη περιλαμβάνει sold out εμφανίσεις σε μεγάλες πόλεις της Βόρειας Αμερικής, όπως Τορόντο, Βοστώνη, Ατλάντα, Λος Άντζελες και άλλες, πριν ολοκληρωθεί στις 11 Ιουλίου στο Νιου Τζέρσεϊ.

Στη συνέχεια, ο A$AP Rocky θα ταξιδέψει στην Ευρώπη, με στάσεις σε Βρυξέλλες, Λονδίνο, Παρίσι, Μιλάνο, Βερολίνο και πολλές ακόμη πόλεις, μέχρι να καταλήξει στην Αθήνα.

Η προπώληση των εισιτηρίων αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη 2 Ιουνίου, ενώ η γενική διάθεση θα ανοίξει την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στις 10:00. Θα διατεθούν επίσης και VIP πακέτα για τους fans του καλλιτέχνη.

