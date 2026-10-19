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Η λάμψη του Hollywood και η υψηλή ραπτική συναντήθηκαν στο 6ο Academy Museum Gala 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου στο Los Angeles.

Αστέρες του κινηματογράφου και της μουσικής έδωσαν το «παρών», παρουσιάζοντας δημιουργίες κορυφαίων οίκων μόδας και εντυπωσιακά σύνολα που συνδύασαν τη διαχρονική κομψότητα με τις πιο σύγχρονες τάσεις.

Το κόκκινο χαλί γέμισε με couture δημιουργίες, εντυπωσιακά υφάσματα και κοσμήματα υψηλής αισθητικής.

Οι εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις

Η Emily Ratajkowski επέλεξε ένα κόκκινο φόρεμα του Burc Akyol, με έντονο χαρακτήρα και θηλυκή διάθεση.

Η Monica Barbaro εμφανίστηκε με Armani Privé, ξεχωρίζοντας χάρη στο διάφανο top με leopard μοτίβο.

Η Charlize Theron μαγνήτισε τα βλέμματα με ένα διάφανο δαντελένιο φόρεμα Tom Ford, σχεδιασμένο από τον Haider Ackermann. Τα κοσμήματα Boucheron ολοκλήρωσαν την εμφάνισή της, προσθέτοντας μια εκλεπτυσμένη πινελιά πολυτέλειας.

Η Hailey Bieber επέλεξε ένα custom baby pink φόρεμα Chanel με διακοσμημένες τιράντες.

H Kendall Jenner εμφανίστηκε με δημιουργία Valentino σε πουά μοτίβο, δίνοντας νέα διάσταση σε ένα διαχρονικό print.

Από το vintage glamour στην υψηλή ραπτική

Η Kim Kardashian στράφηκε σε ένα vintage φόρεμα Balenciaga, το οποίο συνδύασε με κοσμήματα Leviev και ZYDO Italy.

Η Sabrina Carpenter εμφανίστηκε με μπλε custom φόρεμα Giorgio Armani με cut-outs, ολοκληρώνοντας το look με κοσμήματα Chopard.

Η Kate Hudson εντυπωσίασε με δημιουργία Armani Privé Couture από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, την οποία συνδύασε με ένα δραματικό vamp hairstyle.

Η Taylor Swift κινήθηκε σε πιο κλασικές γραμμές με Christian Dior.

Τέλος, η Demi Moore ξεχώρισε με μια εντυπωσιακή couture δημιουργία του οίκου Standing Ground, με βελούδινο μπούστο και επιβλητική μοβ φούστα.

Το φετινό Academy Museum Gala επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι το red carpet αποτελεί πεδίο έκφρασης για τη μόδα, με τις διάσημες καλεσμένες να παρουσιάζουν διαφορετικές ερμηνείες της σύγχρονης πολυτέλειας.