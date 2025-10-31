Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω με τον Νίκο Χατζηνικολάου εμφανίστηκε το βράδυ της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος, σχολίασε μεταξύ άλλων, και το επεισόδιο του 2024 με τον ποδοσφαιριστή Ανδρέα Τεττέη στον αγώνα Κηφισιά–Βόλος & απάντησε στις κατηγορίες περί ρατσισμού.

Αρχικά, ο Δήμαρχος Βόλου υποστήριξε πως το περιστατικό που είχε προκαλέσει αντιδράσεις παρουσιάστηκε αλλοιωμένο: «Ρωτήστε και τον ίδιο τι έγινε. Τον είχαν επηρεάσει. Ήταν μια οργανωμένη κατάσταση, είχαν στηθεί κάμερες επειδή περίμεναν κάποια αντίδρασή μου, σε έναν πολύ σημαντικό αγώνα.

Πίστευαν ότι κάποια στιγμή θα ξεσπάσω και θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το παιχνίδι στα χαρτιά – κάτι που έγινε. Η ομάδα μας μηδενίστηκε και οι αντίπαλοι πήραν τρεις βαθμούς, παρότι στο τέλος υποβιβάστηκαν, αφού εμείς είχαμε καλύτερη ομάδα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τη στιγμή του επεισοδίου βρισκόταν στον πάγκο και σχολίασε στον διαιτητή ότι ο παίκτης έκανε θέατρο.

Όπως εξήγησε, η φράση που χρησιμοποίησε παρερμηνεύτηκε και παρουσιάστηκε ως ρατσιστική επίθεση. «Τώρα υπάρχει δικαστήριο και θα φανεί τι πραγματικά συνέβη και τι ρόλο έπαιξε το σύστημα της εποχής», σημείωσε.

Συνεχίζοντας, ο Αχιλλέας Μπέος αναφέρθηκε στο ζήτημα του ρατσισμού: «Έχω συνεργαστεί με πολλούς έγχρωμους ποδοσφαιριστές, έχω δουλέψει με άτομα κάθε καταγωγής και στην Αμερική. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, σε νεαρή ηλικία είχα και ερωτική σχέση με μια γυναίκα αφρικανικής καταγωγής. Ήταν μια εξαιρετική γυναίκα. Με όλα αυτά που έχω πει και ζήσει, μπορεί κάποιος να με θεωρήσει ρατσιστή;».

Υπενθυμίζεται πως τον Φεβρουάριο του 2024 ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας είχε ασκήσει πειθαρχική δίωξη σε βάρος του δημάρχου Βόλου για ρατσιστική επίθεση κατά του Ανδρέα Τεττέη στη διάρκεια του επίμαχου αγώνα.

Τότε, η ΠΑΕ Κηφισιά είχε δημοσιεύσει βίντεο στο οποίο ο Μπέος ακουγόταν να χρησιμοποιεί έναν χαρακτηρισμό που θεωρήθηκε προσβλητικός προς τον ποδοσφαιριστή.