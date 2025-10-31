Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Αχιλλέας Μπέος εμφανίστηκε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω με τον Νίκο Χατζηνικολάου, όπου μίλησε ανοιχτά για τη διαδρομή του, τις έντονες στιγμές που έχει ζήσει, αλλά και το κεφάλαιο της προσωπικής του ζωής.

Αναφερόμενος στην απώλεια του Αλέξη Κούγια και την πολύχρονη αντιπαράθεσή τους, σχολίασε: «Δεν έχω μετανιώσει, γιατί θεωρώ ότι είχα δίκιο σε όσα έγιναν. Ήταν διαφορετικές νοοτροπίες, διαφορετικές απόψεις, γι’ αυτό και υπήρξε αυτή η σύγκρουση».

Παραδέχτηκε επίσης πως, παρότι είναι άνθρωπος παρορμητικός, δεν διστάζει να αναγνωρίσει λάθη: «Κάνω συχνά αυτοκριτική. Έχω πάρει αρκετές φορές τηλέφωνο για να ζητήσω συγγνώμη για συμπεριφορές μου. Μπορεί να είμαι αυθόρμητος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βλέπω τα σφάλματά μου», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συζήτηση για την προσωπική του ζωή και τα διαζύγιά του, ο Δήμαρχος Βόλου ήταν ξεκάθαρος: «Ο πρώτος μου γάμος κράτησε 20 χρόνια, και ο δεύτερος περίπου το ίδιο. Δεν είμαι άνθρωπος που γυρίζει πίσω. Όταν πάρω μια απόφαση, προχωράω. Ο κύκλος κλείνει και κοιτάω μπροστά».

Ο Αχιλλέας Μπέος παντρεύτηκε αρχικά την Ελευθερία, με την οποία απέκτησαν τέσσερα παιδιά όσο ζούσαν στις ΗΠΑ. Αργότερα παντρεύτηκε την Ευαγγελία Δαμιανάκη, με την οποία έχουν έναν γιο, τον Αχιλλέα.