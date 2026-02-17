Ο Αχιλλέας Ντε Γκρες είναι το τρίτο κατά σειρά παιδί του Παύλου Ντε Γκρες και της Marie Chantal. Σε αντίθεση με τους γονείς του που είναι επιχειρηματίες, εκείνος ασχολείται αποκλειστικά με τον χώρο της τέχνης ως ηθοποιός.

Ο Αχιλλέας Ντε Γκρες ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο NYU Gallatin School, όπου εστίασε στη δραματική λογοτεχνία και στο έργο του William Shakespeare. Απόφοιτος με διακρίσεις, υπογράφει καλλιτεχνικά ως Achi Miller και έχει εμφανιστεί ήδη σε ταινία δίπλα στη Jennifer Lawrence, καθώς και στη μικρού μήκους παραγωγή Between the Buckets, που σκηνοθέτησε ο αδερφός του, Κωνσταντίνος – Αλέξιος Ντε Γκρες.

Ο ίδιος βέβαια αναγνωρίζει πως έχει ακόμη δρόμο μπροστά του.

Κάνοντας μια εξαίρεση στην επιλεκτική του παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος μοιράστηκε την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου ένα στιγμιότυπο από την καθημερινότητά του. Συγκεκριμένα πόζαρε έξω από το E-Pulsive, το υπερσύγχρονο και high-tech γυμναστήριο του Λονδίνου, τον χώρο τον οποίο εμπιστεύεται για τη γυμναστική του.

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο δίκτυο γυμναστηρίων στο Λονδίνο που επικεντρώνεται στην εκγύμναση μέσω EMS (Electrical Muscle Stimulation), προσφέροντας σύντομες και έντονες συνεδρίες.

Όσο για το εσωτερικό του; Όπως φαίνεται από τον επίσημο λογαριασμό στο Instagram, οι χώροι αποπνέουν πολυτέλεια αλλά και υψηλή τεχνολογία.

Λίγα λόγια για τον Αχιλλέα – Ανδρέα Ντε Γκρες

Είναι γεννημένος το 2000 στη Νέα Υόρκη και μεγαλωμένος στην Αγγλία.

Η ενασχόλησή του με την υποκριτική ξεκίνησε από τα εφηβικά του χρόνια, ενώ ακολούθησε και αντίστοιχες σπουδές ενώ ήδη φοιτούσε στο Wellington College.

Μάλιστα το 2017 σε ηλικία μόλις 15 ετών, πήρε ένα μικρό ρόλο στη σαπουνόπερα, Τόλμη και Γοητεία. Ίσως σε αυτό να τον βοήθησε και η θεία του Θεοδώρα Ντε Γκρες, η οποία επίσης συμμετείχε στη παραπάνω σειρά.

Ο νεαρός αγαπά το ίδιο όπως τα μεγαλύτερα αδέλφια του την κοσμική ζωή, βρίσκεται συχνά σε πάρτι της αμερικάνικης και ευρωπαϊκής ελίτ, ενώ έχει μεγάλη αδυναμία στον αδελφό του Κωνσταντίνο, τον οποίο και αποκαλεί ως τον καλύτερο του φίλο.

Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος, ο οποίος ήταν ένας από τους κουμπάρους στον γάμο του θείου του Νικόλαου με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη.

Όσο για τα προσωπικά του;

Δημοσιεύματα των προηγούμενων μηνών τον ήθελαν σε σχέση με την Olivia Rouyre, με την οποία φέρεται να τους ενώνει η κοινή αγάπη για το θέατρο και τον κινηματογράφο.

Η Olivia Rouyre, σύμφωνα με τη Vanity Fair, είναι 26 ετών, γεννημένη στο Βέλγιο, αλλά μεγάλωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες — αρχικά στο Τέξας και αργότερα στην Καλιφόρνια.

Ξεκίνησε την πορεία της μέσα από το YouTube το 2014, αποκτώντας γρήγορα χιλιάδες συνδρομητές.

Έχει συμμετάσχει σε αρκετές μικρού μήκους ταινίες τρόμου, όπως Dead Wonder και Scary Story, ενώ το 2022 έκανε την εμφάνισή της στη σειρά American Horror Stories του Ryan Murphy, όπου συμμετείχε και η Paris Jackson. Στο παρελθόν, η Rouyre είχε μια σύντομη σχέση με τον YouTuber και ηθοποιό Mikey Murphy.

Δεν γνωρίζουμε αν είναι ακόμη μαζί καθώς δεν έχει κυκλοφορήσει πρόσφατο δημοσίευμα με τους δυο τους αλλά ούτε και κάποια κοινή φωτογραφία τους. Άλλωστε ο Αχιλλέας Ντε Γκρες δεν επιθυμεί να προβάλλει την ιδιωτική του ζωή και ξέρει πώς να την προστατεύει καλά.

