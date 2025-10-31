Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Αχιλλέας Ντε Γκρες φαίνεται ότι έχει ξαναβρεί τον έρωτα, ένα χρόνο μετά το χωρισμό του από την Isabella Massenet, κόρη των δημιουργών του Net-a-Porter.

Πιο συγκεκριμένα, ο 25χρονος γιος του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ, που ζει μόνιμα στη Νέα Υόρκη και ασχολείται με την υποκριτική, φαίνεται ότι είναι σε σχέση με τη νεαρή ηθοποιό Olivia Rouyre. Οι δυο τους μοιράζονται την ίδια αγάπη για το θέατρο και τον κινηματογράφο, ενώ οι κοινές εμφανίσεις τους στα social media έχουν πυροδοτήσει έντονες φήμες για το νέο ειδύλλιο.

Η Olivia Rouyre είναι 26 ετών, γεννήθηκε στο Βέλγιο και μεγάλωσε στις ΗΠΑ. Ξεκίνησε την πορεία της το 2014 μέσα από το YouTube, και έγινε γρήγορα πολύ γνωστή, ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείται ενεργά με την υποκριτική. Έχει συμμετάσχει σε μικρού μήκους ταινίες τρόμου, στη σειρά American Horror Stories του Ryan Murphy και στη σειρά High School. Το 2023 πρωταγωνίστησε στην κωμωδία τρόμου Perezoso Amoroso, ενώ σύντομα θα τη δούμε στις ταινίες Zero Road και Don’t Trip.

Ο Αχιλλέας Ντε Γκρες ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο NYU Gallatin School, όπου εστίασε στη δραματική λογοτεχνία και στο έργο του William Shakespeare. Απόφοιτος με διακρίσεις, υπογράφει καλλιτεχνικά ως Achi Miller και έχει εμφανιστεί ήδη σε ταινία δίπλα στη Jennifer Lawrence, καθώς και στη μικρού μήκους παραγωγή Between the Buckets, που σκηνοθέτησε ο αδερφός του, Κωνσταντίνος – Αλέξιος Ντε Γκρες.