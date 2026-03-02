Θρίαμβος για το “Sinners” στη λαμπερή τελετή των Actor Awards 2026. Το ατμοσφαιρικό θρίλερ με βρικόλακες, που μας μεταφέρει στην Αμερική του 1930, κατέκτησε την κορυφαία διάκριση της βραδιάς, ενώ ο Michael B. Jordan επιβεβαίωσε την κυριαρχία του κερδίζοντας το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την καθηλωτική του ερμηνεία.

Η τελετή, γνωστή παλαιότερα ως SAG Awards, αποτελεί την τελευταία μεγάλη διοργάνωση πριν από τα Oscars στις 15 Μαρτίου και οι νικητές συχνά δείχνουν ποιοι έχουν δυναμική ενόψει της μεγάλης βραδιάς.

Η Kristen Bell παρουσίασε τα 32α Actor Awards που διοργανώθηκαν από το SAG-AFTRA και μεταδόθηκαν ζωντανά στο Netflix από το Shrine Auditorium & Expo Hall στο Los Angeles την Κυριακή 1 Μαρτίου.

Ήταν η πρώτη χρονιά που η ετήσια απονομή ονομάστηκε Actor Awards αντί για SAG Awards.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Harrison Ford τιμήθηκε με το SAG-AFTRA Life Achievement Award, το οποίο του απένειμε ο Woody Harrelson. Προηγούμενοι τιμώμενοι περιλαμβάνουν τους Jane Fonda, Sally Field, Barbra Streisand, Helen Mirren, Robert De Niro και Morgan Freeman.

Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές:

ΤΑΙΝΙΕΣ

Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Sinners – ΝΙΚΗΤΗΣ
  • Jesse Plemons – Bugonia

Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο

  • Jessie Buckley – Hamnet – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Chase Infiniti – One Battle After Another
  • Emma Stone – Bugonia

Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Β’ Ρόλο

  • Miles Caton – Sinners
  • Benicio del Toro – One Battle After Another
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Paul Mescal – Hamnet
  • Sean Penn – One Battle After Another – ΝΙΚΗΤΗΣ

Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Β’ Ρόλο

  • Odessa A’zion – Marty Supreme
  • Ariana Grande – Wicked: For Good
  • Amy Madigan – Weapons – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
  • Wunmi Mosaku – Sinners
  • Teyana Taylor – One Battle After Another

Εξαιρετική Ερμηνεία από Καστ σε Ταινία

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners – ΝΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

  • Jason Bateman – Black Rabbit
  • Owen Cooper – Adolescence – ΝΙΚΗΤΗΣ
  • Stephen Graham – Adolescence
  • Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
  • Matthew Rhys – The Beast in Me

Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

  • Claire Danes – The Beast in Me
  • Erin Doherty – Adolescence
  • Sarah Snook – All Her Fault
  • Christine Tremarco – Adolescence
  • Michelle Williams – Dying for Sex – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Δραματική Σειρά

  • Sterling K. Brown – Paradise
  • Billy Crudup – The Morning Show
  • Walton Goggins – The White Lotus
  • Gary Oldman – Slow Horses
  • Noah Wyle – The Pitt – ΝΙΚΗΤΗΣ

Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Δραματική Σειρά

  • Britt Lower – Severance
  • Parker Posey – The White Lotus
  • Keri Russell – The Diplomat – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
  • Rhea Seehorn – Pluribus
  • Aimee Lou Wood – The White Lotus

Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Κωμική Σειρά

  • Ike Barinholtz – The Studio
  • Adam Brody – Nobody Wants This
  • Ted Danson – A Man on the Inside
  • Seth Rogen – The Studio – ΝΙΚΗΤΗΣ
  • Martin Short – Only Murders in the Building

Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Κωμική Σειρά

  • Kathryn Hahn – The Studio
  • Catherine O’Hara – The Studio – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
  • Jenna Ortega – Wednesday
  • Jean Smart – Hacks
  • Kristen Wiig – Palm Royale

Εξαιρετική Ερμηνεία από Ensemble σε Δραματική Σειρά

  • The Diplomat
  • Landman
  • The Pitt – ΝΙΚΗΤΗΣ
  • Severance
  • The White Lotus

Εξαιρετική Ερμηνεία από Ensemble σε Κωμική Σειρά

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Only Murders in the Building
  • The Studio – ΝΙΚΗΤΗΣ

Εξαιρετική Δράση από Ομάδα Stunt σε Ταινία

  • F1
  • Frankenstein
  • Mission: Impossible – The Final Reckoning – ΝΙΚΗΤΗΣ
  • One Battle After Another
  • Sinners

Εξαιρετική Δράση από Ομάδα Stunt σε Τηλεοπτική Σειρά

  • Andor
  • Landman
  • The Last of Us – ΝΙΚΗΤΗΣ
  • Squid Game
  • Stranger Things

govastiletto.gr -Michael B. Jordan απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Actor Awards