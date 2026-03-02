Θρίαμβος για το “Sinners” στη λαμπερή τελετή των Actor Awards 2026. Το ατμοσφαιρικό θρίλερ με βρικόλακες, που μας μεταφέρει στην Αμερική του 1930, κατέκτησε την κορυφαία διάκριση της βραδιάς, ενώ ο Michael B. Jordan επιβεβαίωσε την κυριαρχία του κερδίζοντας το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την καθηλωτική του ερμηνεία.
Η τελετή, γνωστή παλαιότερα ως SAG Awards, αποτελεί την τελευταία μεγάλη διοργάνωση πριν από τα Oscars στις 15 Μαρτίου και οι νικητές συχνά δείχνουν ποιοι έχουν δυναμική ενόψει της μεγάλης βραδιάς.
Η Kristen Bell παρουσίασε τα 32α Actor Awards που διοργανώθηκαν από το SAG-AFTRA και μεταδόθηκαν ζωντανά στο Netflix από το Shrine Auditorium & Expo Hall στο Los Angeles την Κυριακή 1 Μαρτίου.
Ήταν η πρώτη χρονιά που η ετήσια απονομή ονομάστηκε Actor Awards αντί για SAG Awards.
Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Harrison Ford τιμήθηκε με το SAG-AFTRA Life Achievement Award, το οποίο του απένειμε ο Woody Harrelson. Προηγούμενοι τιμώμενοι περιλαμβάνουν τους Jane Fonda, Sally Field, Barbra Streisand, Helen Mirren, Robert De Niro και Morgan Freeman.
Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές:
ΤΑΙΝΙΕΣ
Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners – ΝΙΚΗΤΗΣ
- Jesse Plemons – Bugonia
Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο
- Jessie Buckley – Hamnet – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Chase Infiniti – One Battle After Another
- Emma Stone – Bugonia
Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Β’ Ρόλο
- Miles Caton – Sinners
- Benicio del Toro – One Battle After Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Paul Mescal – Hamnet
- Sean Penn – One Battle After Another – ΝΙΚΗΤΗΣ
Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Β’ Ρόλο
- Odessa A’zion – Marty Supreme
- Ariana Grande – Wicked: For Good
- Amy Madigan – Weapons – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Teyana Taylor – One Battle After Another
Εξαιρετική Ερμηνεία από Καστ σε Ταινία
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners – ΝΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά
- Jason Bateman – Black Rabbit
- Owen Cooper – Adolescence – ΝΙΚΗΤΗΣ
- Stephen Graham – Adolescence
- Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
- Matthew Rhys – The Beast in Me
Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά
- Claire Danes – The Beast in Me
- Erin Doherty – Adolescence
- Sarah Snook – All Her Fault
- Christine Tremarco – Adolescence
- Michelle Williams – Dying for Sex – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Δραματική Σειρά
- Sterling K. Brown – Paradise
- Billy Crudup – The Morning Show
- Walton Goggins – The White Lotus
- Gary Oldman – Slow Horses
- Noah Wyle – The Pitt – ΝΙΚΗΤΗΣ
Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Δραματική Σειρά
- Britt Lower – Severance
- Parker Posey – The White Lotus
- Keri Russell – The Diplomat – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
- Rhea Seehorn – Pluribus
- Aimee Lou Wood – The White Lotus
Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Κωμική Σειρά
- Ike Barinholtz – The Studio
- Adam Brody – Nobody Wants This
- Ted Danson – A Man on the Inside
- Seth Rogen – The Studio – ΝΙΚΗΤΗΣ
- Martin Short – Only Murders in the Building
Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Κωμική Σειρά
- Kathryn Hahn – The Studio
- Catherine O’Hara – The Studio – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
- Jenna Ortega – Wednesday
- Jean Smart – Hacks
- Kristen Wiig – Palm Royale
Εξαιρετική Ερμηνεία από Ensemble σε Δραματική Σειρά
- The Diplomat
- Landman
- The Pitt – ΝΙΚΗΤΗΣ
- Severance
- The White Lotus
Εξαιρετική Ερμηνεία από Ensemble σε Κωμική Σειρά
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Only Murders in the Building
- The Studio – ΝΙΚΗΤΗΣ
Εξαιρετική Δράση από Ομάδα Stunt σε Ταινία
- F1
- Frankenstein
- Mission: Impossible – The Final Reckoning – ΝΙΚΗΤΗΣ
- One Battle After Another
- Sinners
Εξαιρετική Δράση από Ομάδα Stunt σε Τηλεοπτική Σειρά
- Andor
- Landman
- The Last of Us – ΝΙΚΗΤΗΣ
- Squid Game
- Stranger Things
