Στην τελική ευθεία για τα Όσκαρ, τα Actor Awards 2026 (πρώην SAG) έκλεψαν την παράσταση στο Λος Άντζελες. Με το Netflix να μεταδίδει live τη λαμπερή τελετή από το Shrine Auditorium, οι αστέρες της μεγάλης και της μικρής οθόνης συγκεντρώθηκαν για να βραβεύσουν τους καλύτερους συναδέλφους τους, δίνοντας τον παλμό για τις επικείμενες χρυσές απονομές.
Για πρώτη φορά στα βραβεία υπήρξε ενδυματολογικός κώδικας ο οποίος προσκαλούσε τους καλεσμένους να επαναπροσδιορίσουν τη λάμψη του Χόλιγουντ από τις δεκαετίες του ’20 και του ’30.
Η παρουσιάστρια Kristen Bell για τη λαμπερή βραδιά επέλεξε ένα διαφανές φόρεμα Georges Hobeika το οποίο παρέπεμπε στη λάμψη της δεκαετίας του ’20 με διακοσμητικά εμπνευσμένα από πυροτεχνήματα.
Η Emma Stone έδωσε χρώμα στο κόκκινο χαλί, αφού επέλεξε μια λιλά δημιουργία Louis Vuitton με ασορτί cardigan από πάνω, ενώ η Kate Hudson κινήθηκε σε πιο θεατρικά μονοπάτια με Valentino, ανασύροντας τη δραματικότητα των παλιών κινηματογραφικών divas.
Δείτε παρακάτω τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί των Actor Awards.
Kristen Bell με Georges Hobeika SS26 Couture
Abby Elliott με Paolo Sebastian και Jimmy Choo παπούτσια
Rose Byrne με Chanel PF26
Michelle Monaghan με Prada
Chase Infiniti με custom Louis Vuitton
Kate Hudson με custom Valentino
Teyana Taylor με custom Thom Browne
Jessie Buckley με Balenciaga
Damson Idris με Prada
Demi Moore με Schiaparelli SS26 Couture
Gwyneth Paltrow με Givenchy
Emma Stone με custom Louis Vuitton
Viola Davis με custom Gucci
Michael B. Jordan με Tom Ford
Jenna Ortega με Christian Cowan FW26 RTW
Kirsten Dunst με Khaite FW26 RTW
