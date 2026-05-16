Οι νέες πληροφορίες, που έρχονται στο φως για τον Σταύρο Φλώρο, προκαλούν συγκίνηση, λίγες ημέρες μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο, κατά τη διάρκεια του Survivor και οδήγησε στον ακρωτηριασμό του ποδιού του.

Παρά τη δύσκολη δοκιμασία που περνά, ο νεαρός παίκτης παραμένει ψυχολογικά δυνατός, με τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά του να μεταφέρουν ότι αυτό που τον νοιάζει περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός ότι βρίσκεται ζωντανός.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε σήμερα, Σάββατο 16 Μαΐου, η Αφροδίτη Γραμμέλη μέσα από την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» στον ΑΝΤ1, ο Acun Ilicali στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Σταύρου Φλώρου, λέγοντάς του λόγια που προκαλούν συγκίνηση.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, ο Τούρκος παραγωγός είπε στον παίκτη του Survivor: «Από εδώ και στο εξής στη ζωή σου δεν θα έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Θα είμαι εδώ για τα πάντα».

Αυτά τα λόγια φέρεται να ειπώθηκαν μετά το σοβαρό χειρουργείο, στο οποίο υποβλήθηκε ο Σταύρος Φλώρος, με τον Acun Ilicali να δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του στο νεαρό αθλητή και στην οικογένειά του.

