Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο έρωτας ανάμεσα στον Adam Sandler και την σύζυγό του, Jackie, παραμένει ολοζώντανος, παρά το γεγονός ότι είναι 22 ολόκληρα χρόνια παντρεμένοι.

Ο 59χρονος ηθοποιός μίλησε αποκλειστικά στο People στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του, «Jay Kelly», στο Egyptian Theatre στο Los Angeles στις 11/11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ηθοποιός μοιράστηκε ότι εκείνος και η 51χρονη Jackie, απολαμβάνουν πραγματικά ο ένας τη συντροφιά του άλλου.

Ο Adam Sandler δήλωσε: «Είμαστε πολύ δεμένοι. Μας αρέσει να μιλάμε, να γελάμε, να διασκεδάζουμε, να σκεφτόμαστε και να φροντίζουμε τα παιδιά μας».

Επίσης, μοιράστηκε ότι είναι πιο ευγνώμων από ποτέ τόσο για την καριέρα του όσο και για τη σχέση του: «Είμαι πιο ευγνώμων από ποτέ. Χαρούμενος που ζω αυτή τη ζωή, χαρούμενος για όλους τους ανθρώπους που ήταν μαζί μου σε όλα αυτά και με βοήθησαν, ήταν πραγματικά μια υπέροχη πορεία. Η οικογένειά μου ήταν πάντα καταπληκτική μαζί μου. Η γυναίκα μου κι εγώ συζητάμε για τα πράγματα, για το τι πρέπει να κάνουμε, για το τι ακολουθεί, και απλώς … είναι μια πολύ ωραία ζωή».

Ο Adam Sandler και η Jackie, ηθοποιός και παραγωγός, γνωρίστηκαν το 1999 στα γυρίσματα της ταινίας «Big Daddy», όταν εκείνη υποδύθηκε μια σερβιτόρα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2003 σε μια τελετή στο Malibu‎‎ της Καλιφόρνια. Υποδέχτηκαν την πρώτη κόρη τους, τη Sadie, το 2006, και τη δεύτερη κόρη τους, τη Sunny, το 2008.

Adam Sandler Opens Up About His ‘Very Close’ Relationship with Wife Jackie After 22 Years of Marriage (Exclusive) https://t.co/zzOJdRZffH — People (@people) November 16, 2025

govastiletto.gr – Bad Bunny: Αποκαλύπτει ότι έκλαψε όταν γνώρισε πρώτη φορά τον Adam Sandler