Ο Adam Sandler γιόρτασε με έναν ιδιαίτερα ρομαντικό τρόπο την 23η επέτειο γάμου του με τη σύζυγό του, Jackie Sandler, κάνοντάς της μια εντυπωσιακή έκπληξη που έγινε viral.

Ο 59χρονος ηθοποιός σχημάτισε στον ουρανό τον αριθμό «23», τα αρχικά των ονομάτων τους και μια καρδιά, ως ένδειξη αγάπης για τα χρόνια που είναι μαζί.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1999 και έχει αποκτήσει δύο κόρες, συνεχίζοντας μια μακρόχρονη κοινή πορεία ζωής και οικογένειας.

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Govastiletto.gr – Adam Sandler: Αποκαλύπτει το μυστικό πίσω από τα 22 χρόνια επιτυχημένου γάμου με την σύζυγό του, Jackie