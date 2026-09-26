Το μουσικό τηλεοπτικό σόου «The Voice» αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών υπό συνθήκες που ακόμα ερευνώνται.

Μέσα από ένα καθηλωτικό και ιδιαίτερα συγκινητικό επεισόδιο, θα θυμηθούμε τις όμορφες στιγμές που μας χάρισε ο αγαπημένος καλλιτέχνης μέσα από την πολυετή πορεία του και θα νιώσουμε όλα τα συναισθήματα που εξέφρασε μέσα από τη μουσική του.

Στο ειδικό αυτό αφιέρωμα, οι coaches της εκπομπής και ο παρουσιαστής, Γιώργος Λιανός, ερμηνεύουν διαχρονικές επιτυχίες του καλλιτέχνη μπροστά από την άδεια πλέον καρέκλα του.

Ανάμεσα στις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς είναι το συναισθηματικό ξέσπασμα του Χρήστου Μάστορα, ο οποίος απευθύνεται στον εκλιπόντα φίλο και συνεργάτη του λέγοντας «Γιώργο, μου λείπεις φιλαράκι».

Τη δική τους μουσική πινελιά και φόρο τιμής προσφέρουν επίσης σπουδαίοι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στη βραδιά, ανάμεσα στους οποίους ο Στέλιος Διονυσίου, η Κατερίνα Στανίση, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Apon και η Πάολα.

Το επεισόδιο-αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη θα προβληθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, στις 21:00, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.