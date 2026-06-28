Η Adele διασκέδασε σε συναυλία του Bad Bunny στο Λονδίνο, και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ φαίνεται να χορεύει φορώντας το καπέλο ενός θαυμαστή της.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε, το Σάββατο 27 Ιουνίου, στο στάδιο Tottenham Hotspur της πόλης, ώστε να παρακολουθήσει ένα από τα live του λατινοαμερικανού τραγουδιστή. Την ώρα που διασκέδαζε στις κερκίδες, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε ένας φαν της στο TikTok, ζήτησε να δανειστεί το ψάθινο καπέλο του και στη συνέχεια συνέχισε να χορεύει με την παρέα της. Εκείνος ξετρελαμένος κατέγραψε τη στιγμή, αδυνατώντας να πιστέψει αυτό που είχε μόλις συμβεί.