Η Adele διασκέδασε σε συναυλία του Bad Bunny στο Λονδίνο, και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ φαίνεται να χορεύει φορώντας το καπέλο ενός θαυμαστή της.
Η τραγουδίστρια βρέθηκε, το Σάββατο 27 Ιουνίου, στο στάδιο Tottenham Hotspur της πόλης, ώστε να παρακολουθήσει ένα από τα live του λατινοαμερικανού τραγουδιστή. Την ώρα που διασκέδαζε στις κερκίδες, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε ένας φαν της στο TikTok, ζήτησε να δανειστεί το ψάθινο καπέλο του και στη συνέχεια συνέχισε να χορεύει με την παρέα της. Εκείνος ξετρελαμένος κατέγραψε τη στιγμή, αδυνατώντας να πιστέψει αυτό που είχε μόλις συμβεί.
Δείτε το βίντεο:
@chrislloydart
Adele at Bad Bunny in my pava hat 🇵🇷😅😅😅 #adele #badbunny
Στα social media κυκλοφόρησαν ακόμη περισσότερα βίντεο που δείχνουν την Adele να απολαμβάνει τη συναυλία, πίνοντας το ποτό της και κρατώντας ένα ανεμιστηράκι στο χέρι, ώστε να μπορεί να αντέξει τη ζέστη.
@adele.adkins.vids
Adele Seen at Bad Bunny’s Concert in London #adele #adeleandrichpaul #badbunny #adeleadkins
@jakepenkethman
Adele enjoying herself at night one of Bad Bunny in London #adele #badbunny
govastiletto.gr – Adele: Γίνεται η μούσα του Tom Ford στο σινεμά – Το πρώτο μεγάλο κινηματογραφικό της βήμα