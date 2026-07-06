Την εμφάνισή της στο βρετανικό Grand Prix της Formula 1 πραγματοποίησε η Adele, τραβώντας τα βλέμματα με τη νέα, εμφανώς πιο αδυνατισμένη εικόνα της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε στην πίστα του Σίλβερστοουν για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα, ο οποίος συγκέντρωσε άτομα από τον χώρο της μουσικής, του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας.

Για την περίσταση επέλεξε ένα casual σύνολο, φορώντας t-shirt με τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2025, Λάντο Νόρις. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρη παντελόνα, παντόφλες και χρυσά κολιέ.

Η αλλαγή στην εικόνα της δεν πέρασε απαρατήρητη, με την Adele να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φωτογράφων και των θαυμαστών της, οι οποίοι σχολίασαν τη σιλουέτα και το ανεπιτήδευτο στυλ της κατά την παρουσία της στο κορυφαίο μηχανοκίνητο γεγονός.

Adele repping McLaren 😎🏎️ pic.twitter.com/89aTH5b8Q0 — ESPN F1 (@ESPNF1) July 5, 2026

Adele is outside at Great Britain’s F1 Grand Prix 🏎️ 📸 Getty Images pic.twitter.com/FFvnQcegJx — Rolling Stone (@RollingStone) July 5, 2026

View this post on Instagram A post shared by Adele (@officialadelefanpage)

Govastiletto.gr – Adele: Διασκέδασε σε συναυλία του Bad Bunny στο Λονδίνο, φορώντας το καπέλο θαυμαστή της