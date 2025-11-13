Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Tom Ford ετοιμάζει τη νέα του κινηματογραφική περιπέτεια και αυτή τη φορά η πρωταγωνίστρια είναι…η Adele!

Η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο φιλμ “Cry to Heaven”, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Anne Rice, σε ένα έργο που υπόσχεται να συνδυάσει μουσική, δράμα και αισθητική πολυτέλεια.

Η Adele θα πλαισιωθεί από ένα λαμπερό καστ: Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth, Paul Bettany, Owen Cooper, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Hunter Schafer και Thandiwe Newton. Οι λεπτομέρειες για τους ρόλους παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό.

Η ιστορία τοποθετείται στον 18ο αιώνα και περιστρέφεται γύρω από τον σκοτεινό κόσμο των castrati — ανδρών τραγουδιστών που ευνουχίζονταν για να διατηρήσουν τις αγγελικές φωνές τους. Με τη σκηνοθετική ματιά του Ford, αναμένεται ένα αποτέλεσμα οπτικά μαγευτικό και συναισθηματικά εκρηκτικό.

Η Adele, μετά τις sold-out εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας και το επιτυχημένο άλμπουμ της, είχε δηλώσει πως ήθελε να δοκιμάσει νέα δημιουργικά μονοπάτια. Το σινεμά υπό τη ματιά του Tom Ford φαίνεται να είναι το ιδανικό ξεκίνημα.

Ο Tom Ford, που πούλησε το 2022 τον οίκο μόδας του στην Estée Lauder έναντι 2,8 δισ. δολαρίων, έχει στραφεί πλέον αποκλειστικά στον κινηματογράφο. Μετά τα “A Single Man” και “Nocturnal Animals”, δηλώνει πως τα επόμενα 20 χρόνια θα ανήκουν στο σινεμά.

Με την Adele ως μούσα και το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό του στίγμα, το “Cry to Heaven” φαίνεται πως θα είναι ένα έργο όπου η μουσική, η μόδα και το δράμα συναντιούνται με τρόπο απόλυτα Ford — αισθησιακό, κομψό και αριστουργηματικά σκοτεινό.

Adele to make acting debut in Tom Ford’s adaption of ‘Cry to Heaven’ https://t.co/hox08vkV9x pic.twitter.com/LwUk3eNBHx — Page Six (@PageSix) November 12, 2025

Πηγή: Page Six

Govastiletto.gr – Celine Dion: Αποθέωσε την Adele στο Instagram – «Είσαι μια κατηγορία από μόνη σου»