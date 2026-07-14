Η Adele απαθανατίστηκε να απολαμβάνει μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της στη Σαρδηνία, πάνω σε ιδιωτική θαλαμηγό στα νερά της Μεσογείου.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο Tom Ford, γεγονός που προκάλεσε συζητήσεις γύρω από τη σχέση και τις επαγγελματικές τους επαφές.

Ο Ford, εκτός από τη μακρόχρονη πορεία του στη μόδα, έχει δραστηριοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και στον κινηματογράφο ως σκηνοθέτης και παραγωγός.

Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης, η Adele εμφανίστηκε χαλαρή και ευδιάθετη, επιλέγοντας ένα μπικίνι σε στιλ κορσέ, ενώ οι φωτογραφίες της από το γιοτ έγιναν γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η τραγουδίστρια ενδέχεται να πραγματοποιήσει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία Cry to Heaven, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Anne Rice. Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, ο Tom Ford φέρεται να αναλαμβάνει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή της ταινίας.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για τη συμμετοχή της Adele στο συγκεκριμένο κινηματογραφικό πρότζεκτ, επομένως οι σχετικές πληροφορίες παραμένουν στο επίπεδο της φημολογίας.

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