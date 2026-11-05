Την οργή και την αγανάκτησή της για τη στάση του Στάθη Παναγιωτόπουλου εξέφρασε η πρώτη γυναίκα που τον κατήγγειλε για δημοσιοποίηση προσωπικού της υλικού στο διαδίκτυο χωρίς τη συναίνεσή της. Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», αναφέρθηκε στη μακρά δικαστική διαδρομή της υπόθεσης, υποστηρίζοντας πως ο πρώην παρουσιαστής γνώριζε για χρόνια ότι το επίμαχο υλικό κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο, ενώ της υποσχόταν ότι θα το αποσύρει.

Η πρώτη καταγγέλλουσα είχε κινηθεί νομικά ήδη από το 2019, όταν διαπίστωσε ότι προσωπικό της υλικό είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Από τότε ξεκίνησε μια μακρά δικαστική περιπέτεια, με διαδοχικές αποφάσεις, εφέσεις και νέες δικαστικές διαδικασίες, ενώ στην πορεία ήρθαν στο φως και άλλες καταγγελίες σε βάρος του Στάθη Παναγιωτόπουλου για αντίστοιχες πράξεις.

Η δικαστική διαδρομή της υπόθεσης

Τον Φεβρουάριο του 2022 ο πρώην παρουσιαστής καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης με αναστολή και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ. Στη συνέχεια ασκήθηκε εισαγγελική έφεση σχετικά με τον νομικό χαρακτηρισμό της πράξης και, τον Νοέμβριο του 2023, η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως κακούργημα, με το δικαστήριο να επιβάλλει πενταετή κάθειρξη και να αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής ενόψει της επόμενης δικαστικής κρίσης.

Οι δικαστικές περιπέτειες του Στάθη Παναγιωτόπουλου συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια, καθώς ακολούθησαν και άλλες υποθέσεις που αφορούσαν καταγγελίες για δημοσιοποίηση προσωπικού υλικού χωρίς συναίνεση. Τον Μάιο του 2025 καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης για μία ακόμη υπόθεση revenge porn, ενώ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους του επιβλήθηκε νέα ποινή τριών ετών με τριετή αναστολή για διαφορετική υπόθεση.

Όσον αφορά την πρώτη καταγγελία, η εκδίκαση είχε αναβληθεί τον Σεπτέμβριο του 2025, ύστερα από αίτημα της υπεράσπισης. Η διαδικασία στο Εφετείο ξεκίνησε εκ νέου στις 3 Νοεμβρίου 2026, με την κατάθεση της πρώην συντρόφου του, ενώ η επόμενη συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 8 Δεκεμβρίου.

Στην προχθεσινή κατάθεσή του ο αδερφός του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ντρέπομαι πολύ για όσα έγιναν, και καλά έκανε η γυναίκα που τον κατήγγειλε. Ο αδελφός μου, όμως, δεν ήθελε να τη βλάψει. Έχει καταστραφεί, έχει μείνει η σκιά του εαυτού του. Χώρισε από τη σύντροφό του. Με τις άλλες δύο καταγγέλλουσες έχει κλείσει η υπόθεση. Σε εκείνος, όμως, όπως γνωρίζω, δεν φαίνονται τα πρόσωπά τους στα βίντεο».

«Με κορόιδευε και μου υποσχόταν ότι θα κατεβάσει το επίμαχο βίντεο»

Η πρώτη καταγγέλλουσα, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», υποστήριξε πως ο Στάθης Παναγιωτόπουλος γνώριζε για δύο χρόνια ότι το προσωπικό της υλικό βρισκόταν στο διαδίκτυο, χωρίς να προχωρά στην απόσυρσή του, παρά τις υποσχέσεις που, όπως λέει, της έδινε. Παράλληλα, απάντησε στις αναφορές του κατηγορουμένου για τη δική του ψυχολογική κατάσταση, τονίζοντας πως η ίδια εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες μιας υπόθεσης που, όπως περιγράφει, δεν επέλεξε και δεν γνώριζε.

«Αν ο κατηγορούμενος δεν ήθελε να με βλάψει, θα είχε αποσύρει το υλικό από την αρχή. Εκείνος το ήξερε 2 χρόνια και παρ’ όλα αυτά, με κορόιδευε και μου υποσχόταν ότι θα κατεβάσει το επίμαχο βίντεο και τις φωτογραφίες από το διαδίκτυο. Είναι φοβερό να ντρέπεται ο αδελφός του και αυτός τελικά, να μην ντρέπεται για τίποτα. Ο κατηγορούμενος λέει συνεχώς για την δική του ψυχολογική κατάσταση αλλά ο ίδιος δεν νοιάστηκε για το τι περνάω εγώ τόσα χρόνια. Όσον αφορά στην άσχημη ψυχολογική κατάσταση που ο ίδιος υποκρίνεται ότι έχει περιέλθει, σε κάθε περίπτωση είναι υπεύθυνος αυτός, γιατί είναι αποτέλεσμα των δικών του πράξεων.

Εγώ, γιατί να βασανίζομαι τόσα χρόνια για πράξεις που δεν επέλεξα, που δεν γνώριζα και που δεν ήθελα; Ο κατηγορούμενος προσπαθούσε να με κάνει να νιώσω άσχημα λέγοντάς μου ότι θα στιγματιστώ και ότι θα καταστραφώ, ενώ με είχε ήδη καταστρέψει αυτός. Θέλω να πω πως καμία γυναίκα δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα που έπεσα εγώ. Να νιώθει ντροπή να καταγγείλει όλο αυτό που της συνέβη».

govastiletto.gr -Στάθης Παναγιωτόπουλος: Συνεχίζεται στο Εφετείο η δίκη για το revenge porn – «Δεν της ζήτησε ούτε συγγνώμη»