Σάλος έχει προκληθεί από χθες, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, μετά την τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο Γιάνης Βαρουφάκης στο διαδικτυακό podcast της Γκαίας Μερκούρη στο YouTube, κατά το οποίο ο πρώην Υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ εξομολογήθηκε ότι έχει πάρει μια φορά έκσταση, ότι προτιμάει το χόρτο γιατί είναι πιο ευχάριστο.

Αυτά τα λόγια εξόργισαν τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σήμερα το πρωί, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, έκανε μια οργισμένη δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Χ, αποκαλώντας τον μεταξύ άλλων «καραγκιόζη» και «ανεύθυνο».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε χαρακτηριστικά για τον Γιάνη Βαρουφάκη: «Συγγνώμη ο άνθρωπος αυτός, ο Γιάνης Βαρουφάκης ο νάρκισσος που γράφει το όνομα του με ένα – ν – διότι δεν είναι σαν τους άλλους, που ο ανόητος ο Αλέξης Τσίπρας τον διόρισε ΥΠΟΙΚ στην κρισιμότερη στιγμή μας, που δυστυχώς είναι πρότυπο για κάποιους νέους λέει επί λέξει ότι: «έχει πάρει ecstasy (ένα πολύ βαρύ και επικίνδυνο ναρκωτικό), ότι ήταν μια «καταπληκτική εμπειρία», «σπουδαία στιγμή» και κάνει χιούμορ με τις παρενέργειές του τις επόμενες μέρες, λέγοντας ότι «είναι βαρετός τύπος και δεν ξαναπήρε, διότι είχε πονοκέφαλο μετά κλπ.

– ρε Καραγκιόζη αν αύριο ένας από αυτούς τους νέους που σε θαυμάζει δυστυχώς πάει και πάρει ecstasy και πάθει καρδιακή ή εγκεφαλική βλάβη ή πεθάνει (Δεν υπάρχει «ασφαλής» δόση στο δρόμο. Έχουν πεθάνει άνθρωποι από μισό χάπι) δεν θα έχεις ευθύνη με αυτές τις βλακείες που λες δημόσια; Άι σιχτίρ πια με όλους τους ανεύθυνους αριστερούς που λένε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι! Με συγχωρείτε αλλά δεν έχει πλάκα αυτό που έκανε, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτό που έκανε, δυνητικά θανατηφόρο! Έλεος!».

