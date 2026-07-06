Ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ευγενία Μανωλίδου πραγματοποίησαν μια σπάνια οικογενειακή εμφάνιση, έχοντας στο πλευρό τους, τους δύο γιους τους, τον 21χρονο Αθανάσιο-Περσέα και τον 12χρονο Αναστάσιο-Αλκαίο.

Ο Υπουργός Υγείας και η σύζυγός του βρέθηκαν οικογενειακώς, την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, προκειμένου να παρακολουθήσουν την εμβληματική τραγωδία του Αισχύλου, «Πέρσες», σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη.

Η συγκεκριμένη έξοδος είχε ξεχωριστό χαρακτήρα, αφού ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ευγενία Μανωλίδου μπορεί να πραγματοποιούν κατά καιρούς κοινές δημόσιες εμφανίσεις, ωστόσο οι παρουσίες τους μαζί με τους δύο γιους τους μπροστά στο φωτογραφικό φακό είναι πιο περιορισμένες.

Λίγο πριν από την έναρξη της παράστασης, η οικογένεια πόζαρε στο φωτογραφικό φακό, σε μια όμορφη καλοκαιρινή στιγμή με φόντο ένα από τους πιο εμβληματικούς χώρους πολιτισμού της χώρας. Ο Αθανάσιος-Περσέας και ο Αναστάσιος-Αλκαίος στάθηκαν δίπλα στους γονείς τους, σε μία από εκείνες τις οικογενειακές εικόνες που σπάνια βλέπουμε από το ζευγάρι.

Δείτε τα στιγμιότυπα:

Οι δύο γιοι τους συμπλήρωσαν το οικογενειακό στιγμιότυπο, τραβώντας αναπόφευκτα τα βλέμματα, αφού έχουν μεγαλώσει αρκετά.

Οι «Πέρσες» του Αισχύλου παρουσιάστηκαν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου στις 3 και 4 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Τη σκηνοθεσία υπέγραψε ο Χρήστος Θεοδωρίδης, ενώ στους κεντρικούς ρόλους βρέθηκαν η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Δημήτρης Καταλειφός, ο Αναστάσης Ροϊλός και ο Σταύρος Σβήγκος. Η παραγωγή άνηκε στον Θοδωρή Μαροσούλη.

Ο Υπουργός Υγείας με την οικογένειά του συνάντησαν στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου την Ελεονώρα Μελέτη.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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