Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης και από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου δέχεται ασταμάτητα ευχές από φίλους, συνεργάτες και συγγενείς.

Ο Υπουργός Υγείας, θέλοντας να ανταποδώσει την αγάπη που έλαβε, ανήρτησε στο Instagram μια ιδιαίτερη δημοσίευση.

Στην ανάρτηση συμπεριέλαβε μια φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια, αλλά και μια πρόσφατη εικόνα μαζί με τη σύζυγό του, Ευγενία Μανωλίδου.

Στο μήνυμά του αναφέρθηκε με συγκίνηση στην ημέρα της γέννησής του και στους γονείς του: «τις 06 Νοεμβρίου του 1972 οι λατρεμένοι μου γονείς Αθανάσιος και Παρασκευή με γέννησαν, τρίτο τους γιο μετά τους αγαπημένους μου Λεωνίδα και Αλέξανδρο. Έκτοτε πέρασαν 53 χρόνια σαν μία ημέρα. Τους ευχαριστώ για τις Αρχές που μας έδωσαν και κυρίως που με έμαθαν να μην αδικώ τους άλλους ανθρώπους. Σήμερα καμαρώνω την δικιά μου οικογένεια με την @manolidoue και προσπαθώ να δώσω τις ίδιες Αρχές στα δικά μας παιδιά. Η ζωή είναι όμορφη και περνάει γρήγορα, ας μήν αφήνουμε καμμία μέρα να περνάει χαμένη χωρίς να προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο και χωρίς να φροντίζουμε αυτούς που αγαπάμε. Σας ευχαριστώ όλους για τις Ευχές σας! Να μας δίνει ο Θεός Υγεία αυτό μετράει περισσότερο από όλα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Άδωνις Γεωργιάδης (@adonis_georgiadis)

