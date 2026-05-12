Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Άδωνις Γεωργιάδης, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του σχετικά με την κατασκευασμένη φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media. Ο Υπουργός εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για το υλικό που δημιουργήθηκε με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), το οποίο τον παρουσιάζει σε ψευδείς προσωπικές στιγμές. Με σαφείς αναρτήσεις του, προειδοποίησε πως θα κινηθεί νομικά εναντίον οποιουδήποτε ευθύνεται για τη δημιουργία ή τη διακίνηση του εν λόγω παραπλανητικού δημοσιεύματος.

Η AI φωτογραφία

Οι πρώτες δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη

«Δεν είμαι εγώ στη φωτογραφία με αυτή τη γυναίκα. Νόμιζα ότι είναι ΑΙ τώρα από ότι φαίνεται είναι από ένα site της Τσεχίας με έναν Τσέχο πολιτικό που έτυχε να μου μοιάζει. Προκαλώ, πουλάω για αυτό με βρίζουν στα σχόλια της φωτογραφίας. Από ένα Τσέχικο site το έχουν πάρει. Έχω απευθυνθεί στη δίωξη και θα καταθέσω μήνυση για όποιον τη δημοσίευσε. Μου έκανε εντύπωση πόσο εύκολα το πίστεψαν τόσο πολλοί άνθρωποι. Με ξέρει όλη η Ελλάδα. Θα χαριεντιζόμουν σε ταβέρνες;» τονίζει ο ίδιος στην εκπομπή Happy Day του ALPHA.

Η αλήθεια για την εν λόγω φωτογραφία

O Άδωνις Γεωργιάδης προέβη στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ και με αποδεικτικά αυτή τη φορά στοιχεία υποστήριξε ότι στην εν λόγω φωτογραφία που προκάλεσε πανικό είναι ένα πολιτικός από την Τσεχία, και όχι ο ίδιος.

Το συγκεκριμένο εξώφυλλο περιοδικού είναι από ξένο Μέσο το οποίο χρησιμοποιήθηκε αλλοιωμένο στην Ελλάδα για να δημιουργήσει ψευδής εντυπώσεις.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος έγραψε: «Πήραν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μία ελληνικής εφημερίδος «Το Παρασκήνιο» αλλοιωμένο και ψεύτικο. Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό; Μήν πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν λυγίζω, συνεχίζω να κάνω την δουλειά μου».

pic.twitter.com/mVyfCZevgs — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 12, 2026

Ποιος είναι όμως ο άντρας της φωτογραφίας;

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του περιοδικού της Τσεχίας πρόκειται για τον Τσέχο υπουργό Ivan Malenica, ο οποίος έχει εμπλακεί σε ένα ερωτικό σκάνδαλο καθώς παπαράτσι τον έπιασαν σε προσωπικές στιγμές με μία μελαχρινή γυναίκα σε εστιατόριο.

