Στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» φιλοξενήθηκε την Τρίτη (15/09), ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρέθηκε, μεταξύ άλλων, η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον υπουργό να τοποθετείται για τις συλλήψεις των δύο γιατρών, αλλά και να σχολιάζει τις ευθύνες των αρμόδιων Αρχών σχετικά με την καθυστέρηση στον έγκαιρο εντοπισμό τους.

«Μια οικογένεια έχασε το παιδί της και στο συγκεκριμένο γεγονός, ναι, υπάρχει και κρατική ευθύνη, υπό την έννοια ότι δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους απατεώνες, ενδεχομένως και άλλους», είπε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Θέλαμε να εντοπίσουμε τους απατεώνες, αλλά το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο Ιατρικός Σύλλογος, που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα, τρεις φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη γιατρός όταν έβλεπε στην κάμερα τους γιατρούς που έρχονταν για έλεγχο, έβγαζε το μηχάνημα στο μπαλκόνι, κατέβαζε τις κουρτίνες και έλεγε “εγώ παιδιά, δεν έχω τίποτα, κάτι λέμε στο διαδίκτυο για να περνάει η ώρα και να μπει κανένας πελάτης” και έφευγαν οι γιατροί, αυτό είναι άλλο θέμα», πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Όταν πάει δηλαδή η Εφορία στο μαγαζί και δεν βρίσκει τη φοροδιαφυγή, κυνηγάμε την Εφορία γιατί δεν το βρήκε; Όταν πήγαιναν οι γιατροί του ΙΣΑ, η γιατρός έβγαζε το μηχάνημα έξω με ροδάκια. Μιλάμε για κανονικούς απατεώνες», πρόσθεσε ο Υπουργός Υγείας.

Τέλος, ο Άδωνις Γεωργιάδης, άφησε αιχμές για την ένταξη του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας: «Το ΣΕΥΠ καταργήθηκε το 2019, όλες οι πολιτικές κρίνονται στην πράξη, θα πω μόνο αυτό. Θα τα δούμε όλα αυτά από την αρχή. Δεν θα ήμουν αντίθετος στην επανίδρυση του ΣΕΥΠ που είναι πιο εστιασμένο στην υγεία».

govastiletto.gr – Άδωνις Γεωργιάδης: Βαρύ πένθος για τον Υπουργό Υγείας