Το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου 2025, ο Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε το «παρών» σε κεντρικό βιβλιοπωλείο της Αθήνας για την υπογραφή του νέου του συγγραφικού έργου. Ο Υπουργός Υγείας υποδέχθηκε αναγνώστες και συνομίλησε μαζί τους για τη «Ρώμη», το έκτο του βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα και αποτελεί έναν εκτενή ιστορικό απολογισμό της ρωμαϊκής πορείας από τις απαρχές της έως τη δύση της αυτοκρατορίας.

Με ιστορική τεκμηρίωση και σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση, το βιβλίο αναλύει τη λειτουργία της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, την άνοδο των μεγάλων στρατηγών, τη μετάβαση στην Αυτοκρατορία, τις κρίσιμες μάχες που διαμόρφωσαν τον αρχαίο κόσμο και τις βαθύτερες αιτίες της ρωμαϊκής παρακμής. Παρότι πλούσιο σε πληροφορίες, παραμένει κατανοητό και απολαυστικό για όλους, όχι μόνο για τους ειδικούς.

Από την εκδήλωση δεν θα μπορούσε να λείπει η Ευγενία Μανωλίδου, η οποία στέκεται αδιάλειπτα στο πλευρό του Άδωνι Γεωργιάδη σε κάθε του βήμα. Το ζευγάρι, που μετρά 16 χρόνια γάμου (από το 2009) και έχει αποκτήσει δύο γιους, μοιράστηκε ακόμα μια σημαντική στιγμή, με τη γνωστή μουσικό και παρουσιάστρια να στηρίζει έμπρακτα τη νέα συγγραφική προσπάθεια του συζύγου της.

«Κακά τα ψέματα όταν μεγαλώνεις παιδιά, η προτεραιότητα σου είναι στα παιδιά σου. Έχεις ευθύνη να μεγαλώσεις ανθρώπους σταθερούς, σοβαρούς, ευτυχισμένους. Θέλω τα παιδιά μου να είναι ευτυχισμένα και παιδιά. Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω θα μπορούσα να είχα κάνει κι άλλα παιδιά», είχε δηλώσει η Ευγενία Μανωλίδου σε συνέντευξή της στο Action 24.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας κάνει σπάνιες αναφορές στην προσωπική του ζωή. Τον περασμένο Οκτώβριο ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε απαντήσει στα δημοσιεύματα για την προσωπική του ζωή.

«Η Ευγενία είναι καταπληκτική μάνα, είμαστε αγαπημένοι. Διαβάζω διάφορα σχόλια στο «X» για την προσωπική μου ζωή. Εφημερίδες, δημοσιεύματα, με ρωτάνε… Παιδιά ψυχραιμία, όλα καλά!», δήλωνε στο «Πρωινό» του ANT1.

