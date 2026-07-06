Στις έντονες στιγμές του δημοψηφίσματος του 2015 αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή «Σήμερα», το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουλίου.

Ο υπουργός αποκάλυψε πως εκείνη την περίοδο είχε αποφασίσει να στείλει τη σύζυγό του, Ευγενία Μανωλίδου, και τα παιδιά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς φοβόταν ότι ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα οδηγούσε σε σοβαρές κοινωνικές αναταραχές.

«Σαν χθες, πριν από 11 χρόνια, πήγα το πρωί να ψηφίσω στο δημοψήφισμα μαζί με την Ευγενία. Ψήφισα “ναι”, φυσικά. Εκείνη την ημέρα πήγα την Ευγενία και τα παιδιά μας, τον Αλκαίο, τον Περσέα, τη Θεοδώρα και τον Αλέξανδρο, στο αεροδρόμιο και τους έστειλα στην Αμερική», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο πίστευε ότι το αποτέλεσμα θα οδηγούσε τη χώρα εκτός ευρωζώνης, γεγονός που, κατά την εκτίμησή του, θα μπορούσε να προκαλέσει ακραίες καταστάσεις.

«Ήμουν βέβαιος ότι θα χάσουμε και σκεφτόμουν πως αν βγαίναμε από το ευρώ, θα γινόταν εμφύλιος στην Ελλάδα. Με ένα τόσο μικρό παιδί, φοβόμουν ακόμη και για τη ζωή μου. Δεν έχετε καταλάβει ακόμη από τι γλιτώσαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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