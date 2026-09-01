Δύσκολες ώρες βιώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς αποχαιρέτησε δημόσια τη Βάσω Φιλιππάτου, έναν άνθρωπο που στάθηκε πολύτιμος στυλοβάτης στην πολιτική του διαδρομή. Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας θυμήθηκε την πρώτη τους συνάντηση τον Μάρτιο του 2012, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη βαθιά φιλία, την ανιδιοτελή στήριξη και την αγάπη που μοιράστηκαν όλα αυτά τα χρόνια.

Όπως θυμάται ο Άδωνις Γεωργιάδης, εκείνη την περίοδο είχε μόλις διαγραφεί από τον ΛΑΟΣ και είχε παραιτηθεί από τη θέση του βουλευτή του κόμματος, έχοντας αποφασίσει να προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία. Τότε δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τη Βάσω Φιλιππάτου, η οποία ήταν πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Νέας Φιλαδέλφειας και τον προσκάλεσε στην πρώτη κομματική εκδήλωση στην οποία θα παρευρισκόταν ως μέλος πλέον της ΝΔ.

Εν συνεχεία ο υπουργός Υγείας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον δεσμό που είχαν δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας πως ήταν γνωστό τόσο το πόσο εκείνη τον αγαπούσε όσο και το πόσο ο ίδιος την αγαπούσε. Μάλιστα, αποκάλυψε πως μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό της είχαν επικοινωνήσει τηλεφωνικά και συζητούσαν για τις προεκλογικές του ομιλίες. Η είδηση του θανάτου της, λίγες μόλις ώρες αργότερα, τον συγκλόνισε.

«Ήταν Μάρτιος του 2012, όταν είχα μόλις διαγραφεί από τον ΛΑόΣ και είχα παραιτηθεί από βουλευτής του, προσχωρώντας στη Νέα Δημοκρατία. Το τηλέφωνο στο γραφείο μου κτύπησε και με ζήτησε η τότε Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Νέας Φιλαδελφείας Βάσω Φιλιππάτου, η οποία με προσκάλεσε στην πρώτη κομματική εκδήλωση που παρευρέθηκα ως μέλος πια της ΝΔ. ‘Οταν πήγα εκεί, ολίγον τρακαρισμένος ομολογώ από όσα είχαν προηγηθεί, με αγκάλιασε πήρε το μικρόφωνο και μίλησε με γλυκά λόγια καλωσορίσματος για μένα. Μου έδωσε δύναμη να συνεχίσω την πολιτική μου προσπάθεια και μερικά χρόνια μετά όταν ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου για Αρχηγός, ήρθε και έβαλε την πρώτη από τις πενήντα υπογραφές που χρειαζόμουν.

Όλοι ήξεραν έκτοτε και πόσο με αγαπούσε η Βάσω Φιλιππάτου αλλά και πόσο την αγαπούσα εγώ. Χθες μόλις το μεσημέρι μιλάγαμε και σχεδιάζαμε τις προεκλογικές μου ομιλίες, παρά τα αρκετά προβλήματα υγείας που είχε, πάντα αγαπούσε τη Νέα Δημοκρατία. Και ξαφνικά σήμερα στις 03:00 τα ξημερώματα έφυγε… Βάσω δεν είσαι εντάξει με άφησες μόνο μου αυτή τη φορά που σε χρειαζόμουν τόσο πολύ. Αλλά σε ευχαριστώ για όλα και κυρίως για την άδολη, χωρίς ανταλλάγματα πραγματική σου αγάπη, υποστήριξη και φιλία», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Άδωνις Γεωργιάδης (@adonis_georgiadis)

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