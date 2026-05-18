Στο επίκεντρο της δημοσιότητας παραμένει σταθερά ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Πέρα από την πολιτική του δραστηριότητα, το όνομά του έχει συνδεθεί πρόσφατα με έντονες δικαστικές κόντρες, με πιο χαρακτηριστικές εκείνες κόντρα στον Λάκη Λαζόπουλο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Φιλοξενούμενος στο podcast «That’s Men Talks», ο ίδιος ξεκαθάρισε τα κριτήρια με τα οποία επιλέγει, κάθε φορά, να ακολουθήσει τη νομική οδό.

«Από πολύ μικρός κατάλαβα ότι στον τόπο αυτό δυστυχώς, αν δεν σε βρίζουν δεν υπάρχεις. Γιατί δυστυχώς η κινητήριος δύναμη της φυλής ήταν ο φθόνος» είπε αρχικά ο Υπουργός.

«Έτσι λοιπόν από πάρα πολύ μικρός είπα “δεν πειράζει αν σε βρίζουν, εσύ αν είσαι εντάξει με τον εαυτό σου, κάνεις το καθήκον σου και προχωράς, στο τέλος και αυτοί που σε βρίζουν θα σε παραδεχτούν”. Και έτσι έχω αποκτήσει παντελή ανοσία στις κατηγορίες αυτού του τύπου. Βρίστε ελεύθερα, δεν με νοιάζει καθόλου. Κάνω μήνυση μόνο σε όσους απειλούν την ζωή μου, και όχι τόσο γιατί φοβάμαι ότι θα με σκοτώσουν, αλλά γιατί θέλω να πολεμήσω μαχαίρι την τοξικότητα στο διαδίκτυο που έχει φτάσει σε εμετικό βαθμό. Και αισθάνομαι πως εγώ έχω μία ευθύνη να βάλω ένα φρένο -όσο κι αν εμένα δεν με ενοχλεί- σε αυτό που συμβαίνει σε άλλους ανθρώπους και είναι καταστροφικό γιατί δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την δική μου ιδιοσυγκρασία. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που τα παίρνουν όλα πάρα πολύ σοβαρά».

