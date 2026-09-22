Τα βλέμματα συγκέντρωσε για ακόμη μία φορά η Adriana Lima, η οποία εμφανίστηκε στη Μαδρίτη με μια ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση, προκαλώντας πλήθος σχολίων στα social media.

Το 45χρονο μοντέλο έδωσε το «παρών» στο πάρτι που πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου για την ολοκλήρωση της Mercedes-Benz Fashion Week και επέλεξε για την περίσταση μια μακριά μαύρη τουαλέτα.

Το look ολοκλήρωσε με αυστηρά τραβηγμένα μαλλιά σε ψηλή αλογοουρά, μια επιλογή που θύμισε σε αρκετούς θαυμαστές της τις εμφανίσεις της από την εποχή της Victoria’s Secret.

Η εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη στο διαδίκτυο, με τους θαυμαστές της να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους μέσα από σχόλια και αναρτήσεις.

«Επιστρέφει στην εποχή της Victoria’s Secret», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε πως «την ερωτεύτηκα ξανά, είναι πανέμορφη».

«Η θεά επέστρεψε! Είναι απίστευτο πόσο καλά δείχνει», «τα χρόνια δεν μπορούν να της κάνουν τίποτα, είναι η απόλυτη βασίλισσα του στιλ και της κομψότητας» και «δείχνει σαν να είναι 25» ήταν μερικές ακόμη από τις αντιδράσεις που συγκέντρωσε η εμφάνιση της Lima.

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Η κριτική που είχε δεχτεί το 2023

Η νέα εμφάνιση της Adriana Lima έφερε ξανά στο προσκήνιο και την έντονη συζήτηση που είχε προκαλέσει η εικόνα της το 2023.

Τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς, το μοντέλο είχε βρεθεί στην πρεμιέρα της ταινίας «The Hunger Games: Η Μπαλάντα των Αηδονιών και των Φιδιών» στο Λος Άντζελες και είχε δεχτεί σχόλια στα social media από χρήστες που υποστήριζαν ότι η εμφάνισή της είχε αλλάξει.

Η ίδια είχε απαντήσει τότε δημόσια, δημοσιεύοντας στα Instagram Stories της μια φωτογραφία χωρίς μακιγιάζ. «Το πρόσωπο μιας κουρασμένης μαμάς», είχε γράψει, εξηγώντας με αυτόν τον τρόπο την εικόνα της και αναφερόμενη στις απαιτήσεις της καθημερινότητάς της, καθώς φρόντιζε παιδιά διαφορετικών ηλικιών, αλλά και τρία σκυλιά.

Η ανάρτησή της είχε ολοκληρωθεί με τη χαρακτηριστική φράση: «Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας».

Adriana Lima claps back at ‘concern’ over her looks on ‘Hunger Games’ red carpet https://t.co/qBjeEN4Xav https://t.co/ZzsWA0zq6O — Page Six (@PageSix) November 16, 2023

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