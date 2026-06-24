Η Adriana Lima απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της παγκόσμιας βιομηχανίας της μόδας.

Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram στιγμιότυπα από τη νέα της φωτογράφιση, καταφέρνοντας μέσα σε λίγες ώρες να συγκεντρώσει χιλιάδες likes και αμέτρητα σχόλια θαυμασμού.

Στη νέα ανάρτησή της, η βραζιλιάνα καλλονή δημοσίευσε τρεις εντυπωσιακές φωτογραφίες υψηλής αισθητικής, οι οποίες αναδεικνύουν τη διαχρονική ομορφιά και τη δυναμική παρουσία της μπροστά στον φακό.

Η ανάρτηση δεν άργησε να γίνει θέμα συζήτησης στα social media, με τους διαδικτυακούς της φίλους να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για την κομψότητα, τη γοητεία και την εντυπωσιακή της εμφάνιση.

Πολλοί στάθηκαν στη φυσική της λάμψη και στη μοναδική ικανότητά της να ανανεώνεται διαρκώς, παραμένοντας επίκαιρη και επιδραστική έπειτα από δεκαετίες επιτυχημένης πορείας στον χώρο της μόδας.

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