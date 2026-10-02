Η Adriana Lima περπάτησε στην πασαρέλα για τη νέα συλλογή υψηλής κοσμηματοποιίας της Messika, σε ένα εντυπωσιακό jewelry runway show που πραγματοποιήθηκε στο Grand Palais του Παρισιού.

Ο γαλλικός οίκος κοσμημάτων της Valérie Messika παρουσίασε τη νέα του συλλογή «Terres de Contrastes», με την Adriana Lima και την Irina Shayk να ανοίγουν το show.

Οι δύο διάσημοι “άγγελοι” φόρεσαν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά κοσμήματα της συλλογής, κλέβοντας τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις τους.

Τα σχόλια για την εμφάνισή της

Παρότι η εμφάνιση της Adriana Lima τράβηξε τα βλέμματα, αυτό που σχολιάστηκε περισσότερο ήταν η εικόνα των ποδιών της.

Φωτογραφίες και βίντεο από το event κυκλοφόρησαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους χρήστες να εκφράζουν την έκπληξή τους για το πόσο λεπτά έδειχναν.

«Συγγνώμη, αλλά τι συνέβη στα πόδια της Adriana Lima;», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε πως «τα πόδια της είναι πιο λεπτά από τα χέρια μου».

Την ίδια στιγμή, στα social media εμφανίστηκαν και εικασίες σχετικά με πιθανή χρήση του Ozempic, με έναν χρήστη να γράφει χαρακτηριστικά «Ozempic, αυτό συνέβη».

Ωστόσο, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη πληροφορία ότι η Adriana Lima χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο φάρμακο, επομένως οι συγκεκριμένες αναφορές παραμένουν απλές υποθέσεις χρηστών του διαδικτύου.

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