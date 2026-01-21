Σε μια εφ’ όλης της ύλης εξομολόγηση προχώρησε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης το βράδυ της Τρίτης, φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά». Ο δημοφιλής ηθοποιός κάθισε στον καναπέ του Action 24 και μοιράστηκε με την Αθηναΐδα Νέγκα άγνωστες πτυχές της διαδρομής του, προχωρώντας σε προσωπικές αποκαλύψεις που ξάφνιασαν ευχάριστα το κοινό.

Μιλώντας για το “Ριφιφί”, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης αποκαλύπτει: «Όλοι έχουμε υποστεί κάτι από μια τράπεζα. Οι χαρακτήρες είναι φανταστικοί, μόνο το γεγονός είναι αληθινό, αλλά είναι άνθρωποι. Δεν κάναμε δράση, εδώ περάσαμε στους ανθρώπους οι οποίοι είναι απλοί άνθρωποι που αποφάσισαν να μπουν σε μια τράπεζα. Είναι επαγγελματίες. Σε μικρότερες ηλικίες είχα σκεφτεί και εγώ κάτι παρόμοιο. Γιατί ποτέ δεν είχα λεφτά και έλεγα ότι κάτι πρέπει να κάνω. Στην πραγματικότητα επειδή δεν ενθουσιάζομαι πολύ από τον πλούτο, είναι έξω από την λογική μου. Αν κέρδιζα το τζόκερ θα τα έριχνα στο θέατρο όλα. Δεν έχω καταφέρει να έχω περιουσία, είναι πολύ λίγα. Δεν έχω ούτε βίλες, ούτε αυτοκίνητα, το νοίκι μένω, περνάω υπέροχα».

Μιλώντας για τις σχέσεις, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης τονίζει: «Η συνήθεια σκοτώνει το συναίσθημα. Πρέπει να ξεπεράσουμε τη συνήθεια, την καθημερινότητά μας και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σκέψεις. Στα τρία χρόνια είναι ο πρώτος πανικός του άντρα. Νιώθει ότι χάνει τα γκέμια. Στα εφτά έρχεται η συνήθεια και εκεί οι γυναίκες βλέπουν πολλά πριν τα δούμε εμείς».

