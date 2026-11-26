Η Αφροδίτη Χατζημηνά μίλησε για τη συνεργασία της με τον Θοδωρή Φέρρη αλλά πήρε και θέση για τις φήμες που τη θέλουν σε σχέση με τον τραγουδιστή.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινό» προβλήθηκαν οι δηλώσεις που είχε παραχωρήσει πριν από δύο ημέρες η Αφροδίτη Χατζημηνά στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Είμαστε πολύ καλά στη συνεργασία μας, είναι πολύ δοτικός, μας μιλάει σε όλους πάρα πολύ. Θέλει να είμαστε ο εαυτός μας», τόνισε αρχικά η τραγουδίστρια, αναφορικά με τη συνεργασία της, με τον Θοδωρή Φέρρη.

Όταν οι δημοσιογράφοι ρώτησαν την Αφροδίτη Χατζημηνά αν είναι ζευγάρι με τον Θοδωρή Φέρρη, εκείνη απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας: «Αχ βρε παιδιά, δεν αφορά κανέναν αυτό το πράγμα».

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Θοδωρής Φέρρης, μετά τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει έρθει πιο κοντά με την Αφροδίτη Χατζημηνά. Οι φήμες περί ειδυλλίου ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον, με τον τραγουδιστή να δίνει τη δική του απάντηση μπροστά στην κάμερα.

Τον Θοδωρή Φέρρη συνάντησε ο Γρηγόρης Μπάκας με την κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο τραγουδιστής αντιμετώπισε με αμηχανία τις σχετικές ερωτήσεις, παραδεχόμενος ότι δεν είναι κάτι με το οποίο έχει συνηθίσει να έρχεται αντιμέτωπος. Όπως εξήγησε, τα δημοσιεύματα για την προσωπική ζωή είναι μια νέα πραγματικότητα για τον ίδιο, την οποία καλείται πλέον να διαχειριστεί.

«Είναι πράγματα που πρέπει να συνηθίσω ότι θα υπάρχουν στη ζωή μου. Τι να πω; Δεν έχω να πω κάτι. Αν είμαι ερωτευμένος θα το δείτε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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