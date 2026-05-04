Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» βρέθηκε η Αφροδίτη Χατζημηνά, το πρωί της Δευτέρας 4/05, η οποία ξεχώρισε ως νικήτρια στο τρίτο επεισόδιο του «Your Face Sounds Familiar».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η τραγουδίστρια προχώρησε σε μια προσωπική αποκάλυψη που αιφνιδίασε τον Γιώργο Λιάγκα, καθώς μίλησε ανοιχτά για την οικογενειακή της ζωή και το παιδί της.

Η ίδια ανέφερε ότι είναι μητέρα ενός κοριτσιού 4,5 ετών και ότι με τον πατέρα της μικρής έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους, διατηρώντας όμως πολύ καλή σχέση. «Έχω μια κόρη 4,5 ετών. Από μικρή τα έκανα όλα, ό,τι μπορείς να φανταστείς», είπε χαρακτηριστικά, με τον παρουσιαστή να αντιδρά έκπληκτος λέγοντας: «Σοκ. Έχεις κόρη παιδί μου;».

Η τραγουδίστρια συνέχισε, αποκαλύπτοντας περισσότερες λεπτομέρειες: «Τη λένε Αντιγόνη, πάει προνήπιο. Δεν μου μοιάζει και αυτός είναι ο καημός μου. Χορεύει. Δεν είμαστε μαζί με τον μπαμπά της, αλλά έχουμε πολύ καλή σχέση. Υπάρχει επικοινωνία, αλληλοσεβασμός και μεγάλη βοήθεια. Ο μπαμπάς της λειτουργεί σχεδόν σαν δεύτερη μητέρα. Αγαπιόμαστε και είμαι πολύ τυχερή».

Η εξομολόγηση της τραγουδίστριας προκάλεσε έντονη εντύπωση στο πλατό, καθώς μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον πρώην σύντροφό της.

Govastiletto.gr – Ποια είναι η Αφροδίτη Χατζημηνά που έγινε viral ως Νατάσα Θεοδωρίδου;