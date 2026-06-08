Ώρες αγωνίας για την οικογένεια της Αφροδίτης Γεροκωνσταντή, μετά την απόπειρα εξαπάτησης της γιαγιάς της από σπείρα επιτήδειων.

Μέσα από ένα αποκαλυπτικό βίντεο, η influencer περιέγραψε τη μεθοδολογία των δραστών, οι οποίοι προσπάθησαν να αποσπάσουν τις οικονομίες της ηλικιωμένης. Με το πρόσχημα εργασιών για το ηλεκτρικό ρεύμα, της έδωσαν οδηγίες να τυλίξει σε αλουμινόχαρτο και να πετάξει έξω από το σπίτι κοσμήματα και μετρητά, μια κλασική πλέον μέθοδο που χρησιμοποιούν οι ξαφνικοί «τεχνικοί» για να ξαφρίζουν ηλικιωμένους.

Πρόκειται για μία μέθοδο που έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα σε βάρος ηλικιωμένων, με τους απατεώνες να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον φόβο και την ανασφάλειά τους, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρήματα και αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Το βίντεο με το πρόσω πο του ληστή

Ευτυχώς, στην περίπτωση της οικογένειας της Αφροδίτης Γεροκωνσταντή, η κατάσταση δεν ξέφυγε. Η γιαγιά της έδωσε στους άγνωστους το τηλέφωνο της εγγονής της και εκεί ήταν που η Αφροδίτη κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά.

Η ίδια κινητοποιήθηκε άμεσα μαζί με την αδελφή της και κατάφεραν να αποτρέψουν την απάτη πριν οι δράστες καταφέρουν να πάρουν οτιδήποτε από τη γιαγιά τους.

Μάλιστα, στο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή μίλησε αναλυτικά για όσα συνέβησαν, θέλοντας να προειδοποιήσει και άλλους ανθρώπους ώστε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σύμφωνα με την ίδια, οι δράστες ήταν δύο, ενώ στο σχετικό βίντεο έδειξε και το πρόσωπο του ενός ατόμου που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η ίδια θέλησε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα προς όλους, επισημαίνοντας πόσο εύκολα μπορούν να βρεθούν στο στόχαστρο τέτοιων κυκλωμάτων οι ηλικιωμένοι άνθρωποι και πόσο σημαντικό είναι να ενημερώνουν άμεσα τα κοντινά τους πρόσωπα όταν δέχονται ύποπτα τηλεφωνήματα ή επισκέψεις.

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