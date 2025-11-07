Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή, με αφορμή τα προσβλητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς κάτω από αναρτήσεις στα social media μίλησε στην εκπομπή, Το Πρωινό στον ΑΝΤ1.

Μάλιστα, λίγο πριν προβληθεί η συνέντευξη, στην εκπομπή προσβλήθηκε ένα αισχρό σχόλιο που δέχτηκε η πρώην παίκτρια κάτω από μια ανάρτησή της. Συγκεκριμένα, κάποιος έγραψε: «Κρίμα! Κανείς δεν αξίζει αυτό το ζώο».

Αρχικά η ηθοποιός και plus size model μίλησε για τη μητρότητα, λέγοντας: «Αλήθεια, ζω μια ευτυχία. Δεν ήξερα ότι μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος τόση αγάπη. Είχα επιλέξει να μην κάνω οικογένεια. Έγινε, και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μου έχει τύχει».

Στη συνέχεια, για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή σημείωσε: «Τα αρνητικά σχόλια είναι αισχρά. Δεν με ενδιαφέρει αν κάποιος πει ότι εκτίθεμαι, μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, έχουμε ελευθερία λόγια. Να σκεφτούμε λίγο. Μπορεί αυτό που θα πούμε να πονέσει τον άλλο;

O άλλος που θα μου γράψει “λυπάμαι το παιδί” και θα το δικαιολογήσει με το ότι έχει ελευθερία λόγου, είναι ένας κακιασμένος ψυχοπαθής που χρειάζεται βοήθεια. Υπάρχει τρομερός εκφοβισμός προς τις γυναίκες, πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι κακοποίηση και όποιος το κάνει πρέπει να είναι στη φυλακή. Φέρνεις μια ζωή στον κόσμο και εκεί είναι πολύ δύσκολο. Γιατί πρέπει να αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα, αυτή τη χολή, επειδή ο άλλος δεν έχει σκεφτεί ότι αυτό που κάνει είναι κακοποιητικό».

