Η Αφροδίτη Γραμμέλη ήταν καλεσμένη σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου, στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega και έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη. Η γνωστή δημοσιογράφος μίλησε, μεταξύ άλλων, για το περιστατικό λιποθυμίας που υπέστη κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το πρωινό μας» στον ΣΚΑΪ πριν από λίγα χρόνια.

Αρχικά, η Φαίη Σκορδά είπε: «Συγγνώμη, από τη ημέρα που έγινε αυτό το περιστατικό στον ΣΚΑΪ, που έπαθα σοκ, που λιποθύμησες». Τότε, η Αφροδίτη Γραμμέλη αποκάλυψε: «Τώρα μετά από χρόνια να πω ότι… εσείς το ξέρετε, έχει να κάνει με το παιδί μου. Όλα καλά».

«Εγώ από εκείνη την ημέρα και μετά, άλλαξε ο τρόπος που παρουσιάζω, είμαι συνέχεια έτσι και βλέπω συνέχεια, θέλω να βλέπω τι γίνεται πίσω από τις κάμερες», πρόσθεσε η Φαίη Σκορδά, με την δημοσιογράφο να προσθέτει: «Ήμουν λίγο περίεργη και μου έλεγες να φύγω». Μάλιστα, η παρουσιάστρια τόνισε: «Φαινόσουν αδιάθετη, αλλά εκεί δεν έφευγε».

